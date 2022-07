NEVIĐENA SCENA – DALILA IZVADILA PARE USRED EMISIJE: Evo šta je uradila s njima, Car pobjesnio

U toku emisije “Narod pita”, koju vodi voditelj Milan Milošević. Ove večeri, gosti su bili Dalila Dragojević i Filip Car.

Dalila, budi dostojanstvena. Ako je ikao nekoga oprao, Dalila je opraval sve kod plavog mosta. Tebe je prodala nikad više. Ona je sada izbila stav, izbila sebe i izbila sve. Time što je dozvolila da joj se pljuje po porodici. On je njoj zamerio od prvog momka do posljednjeg. Dalilu pljuju samo žene. I ove koje se uključuju u emisiju su žene. Filipe, zašto se nisi pojavio u prvoj emisiji kada si tolika muškarčina? – upitala je gledateljka.

Nisam htio, moglo mi se. Mi smo bili u vezi a ja nisam znao da je ona uzela novac od podrške. Najgore je što sam se uopšte smuvao sa njom. – pričao je Car.

Dalila, da li poznaješ ljude od kojih si uzela novac? – upitala je gledateljka.

Ne. Mene su nazvali i rekli su da ih zovem ako mi treba bilo šta, ona mi je poslala ja nisam ni znala koliko je – rekla je Dalila.

Još pazi, da ne kaže meni, i da prikrije to, a to je zajednička podrška – rekao je Car.

Nećemo da se raspravljemo oko 1000 eura, upravo će biti Filipu vraćeno jer mene niko da urniše neće – rekla je Dalila i izvadila pare.

On je taj koji je prvi udario na porodice a rekao je da neće – rekla je gledateljka.

Htjela sam da mu dam pare ali ipak nemam. Evo meni fali 950 eura – rekla je Dalila, piše Novi.

