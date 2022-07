JAVIO SE FILIPOV OTAC – EVO ŠTA JE REKAO DALILI: Filip pobjesnio, URLA IZ SVEG GLASA

Dobro veče, ovde Vesna. Da pozdravim tebe Milane i publiku. Pitala bih Dalilu, da li se njena porodica raspadala kada je ona postupila onako transparentno i ostavila Dejana? – upitala je voditeljka.

Jeste, da. Imali ste priliku da ispratite apsolutno sve. Nije me niko podržao u tome – odgovara Dalila.

Navelo me je na to što si rekla da ti se porodica raspada zbog Filipa – odbrusila je gledateljka.

Dalila, pošto se hvališ zbog mercedesa cijelo veče. Ti koja si jako, ovako… Jesi li dobila 1000 eura od grupe koje nas podržavaju. Velika gospođa sa automobilom. Jesi li sada na reklamama prijetila meni? Od prvog minuta si krenuo da me provociraš. Provela je sa mnom deset mjeseci, ona je mene zavoljela i ja sam nju. Tek kada sam izašao iz rijaltija, ja sam upoznao pravu Dalilu. Moja porodica nije rekla ništa – rekao je Car.

Da, čula sam se sa njegovim tataom i njegov tata me je podržao. On me vuče za jezik i prvi me provocira – dobacuje Dalila.

Spavaj mirno majko, ne može ova sotona da prijeti meni. Umrla je od srama kada je otišla u etno selo. Ovo je dno dna od osobe. Da mene ona rugla od njene porodice napadaju i vrijeđaju. Ja sam sa njom završio svoj odnos i rekao joj da ide svojim putem. Bavim se sobom i ne zanima me ona, niti njen život. Šta će ona da radi, mene to ne zanima. Znam koga sam zapratio i šta sam zapratio. Ona je sve o sebi ispričala. Ona, njeno društvo i njene provokacije… Od zla smršala 20 kilograma. I kao, mene će da provocira. Od večers, ne postoji ni jedna grupa koja ima jednu njenu sliku. Ej, ti nekoga da prozivaš, nečiju porodicu da diraš. Ona se pere preko mene, ja sam uradila ovo, uradila ono. Nema ko se nije popeo na nju. Što im nije vratila 1000 eura kada je uzela automobil. Sa takvim zlom sam bio. Meni je čovjek htio da nam uzme stan, ja sam rekao da nema potrebe. Ona za plac tražila od ljudi. Nisi tatu nazvala i uzela svoje pare. Fanovi, ovako, evo ne treba ni ovo. Izgledala je kao ovca ispred neke kuće. Dejan je ušao kao klinac. Ona je našla nekog sa kim će da se dopisuje. Vrati Dejanu auto, vrati Dejanu kuću. Uzela Marijanu pa kao nju pohvalila Husi. Filip Car nikoga ne provocira, niti bilo koga prvi dira – vikao je Car.

Da ste njemu poslali 1000 eura, on bi ih prokockao. Filip je beogradska sprdnja. Ja nikoga neću vrijeđati na kontu fizičkog izgleda – rekla je Dalila, piše Novi.

