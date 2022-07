ČUPAO ME JE, HTJELA SAM DA ZOVEM POLICIJU: Dalila Dragojević i Filip Car progovorili o raskidu i ušli u žestok sukob

Gosti sinoćnje emisije “Narod pita” na televiziji “Pink” bili su učesnici “Zadruge 5” Dalila Dragojević i Filip Car.

– Da li je istina da ste raskinuli zbog Anđela? – upitao je bivše zadrugare voditelj Milan Milošević.

– Ja sam rekao hiljadu puta u “Zadruzi”, bilo bi glupo i jadno kada bih nju optuživao za taj odnos sa Anđelom jer sam ja uradio puno gore stvari. Samo sam hteo da mi se ne vrti mozak. Nekako, za mnoge stavri sam bio slagan i to mi je jedino zasmetalo. Zasmetalo mi je uglavnom što sam bio slagan. Mnoge stavri su se dešavale, a ne onako kako je meni prezentovano. Ona može opet opaliti kontru – rekao je Car.

– Ja nisam Zoran Marjanović i da mi neki sudija drži predavanja, ne pada mi na pamet. Ne želim da sebi dopustim da sam kao da sam u “Zadruzi”. Nisam neko ko se mora vratiti u krevet. Pričaću i odgovaću sve što me budeš pitao. Da, bio je katastrofalno zavšen odnos. Nismo se lepo razišli. Ja sam mu udarila po telefonu, a on me je čupao za kosu. Nema tu šta da se krije. Da tebe nema, mnogi ne bi postoji. Žena se razvela zbog Filipa Cara, neće Dalila dozvoliti da je bilo ko omalovažava. Neka me ne ujeda, neka me ne grize. Kaže: “Snimci sa Anđelom”. Čovjek nije spavao koliko je gledao te snimke. On je gledao svaki snimak – govorila je Dalila.

– Ovo je snimak kada sam joj rekao da izađe napolje. Imam snimak od samog početka reakcije i do kraja. Ovako ću da kažem: “Ja pričam samo istinu”. Čupao sam te? – upitao je Filip.

– Jesi – rekla je ona.

– Ono što sam ja radio u “Zadruzi” je haotično. Ja sebi to nikada ne bih dozvolio – rekao je Filip.

– Ja sam mu rekla da ću da zovem policiju. Ja sam htjela, rekla sam da ću pozvati policiju ako me ne ostavi na miru – rekla je Dalila.

– Neko ko je jako dobro upoznat sa time, neko ko zna da su mnoge tačke stavljenje za to. Ona pokušava da me navede na haos – rekao je Car.

– Ja ostavila čovjeka sa kojim sam živjela pet godina, a da ne osatvim ovoga – rekla je Dalila.

– Jedina naša rasprava za Anđela bila je onda kada su mi poslali nešto za se.sualne konotacije. Ja sam joj najnormalnije pristupio tada. Ona zna da me dovodila do te sitaucije da ja klekenm i da je molim da prestane. Kada je ona napravila neku situaciju, onda smo završili. Nije poenta ni Anđelo, ni Dejan, poenta smo nas dvoje – rekao je Car.

– Anđelo je poenta cijela! On je samo ležao i gledao te snimke sa Anđelom – pričala je Dalila.

– On je odmah zapratio Aleksandru Subotić, ona ga nije prihvatila – rekla je Dalila.

– Ja isto ne bih volilo da smo ušli u vezu, ona bi onda izašla poslije dva mjeseca. Niti sam došao da je podbadam i provociram – rekla je Car.

– Što ti ne kažeš kao muškarac da smo zajedno raskinuli. Ali ne, muškarac koji želi da se svađa odgovara kao on – rekla je Dalila, piše Nadlanu.

– Kada si me pitao Milane, ja sam ti rekao da sam napustio mjesto, jer sam otišao u rodni kraj – rekao je Car.

– On mi je poslije rekao da je trebalo da se izvinim – rekla je Dalila.

– Što si onda sjedila sat vremena u istoj prostoriji – vikao je Car.

– Ja mislim da sam sve usmilila i da nije onako kako sam mislila da jeste. Ja sam se sklonila kada sam vidjela Anđela. Ne zato što se ja ne bih pozdravila sa njim, da njega ne bih tada povrijedila kao sadašnjeg dečka. Ja sam imala potrebu da pružim ruku jer mi ništa nije uradio – rekla je Dalila.

– Što zbog mene? Valjda zbog sebe ne treba da se javiš. Možda sam ja od ove žene mnogo lošu ženu napravio. I te kako sam ja sa njene strane, ona je od mene napravila mnoge loše stavri. Evo ja ću ostaviti svakome na maštu, neka govori šta ona želi – rekao je Car.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari