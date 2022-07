“ANĐELA SAM SPASIO DA MU MAJKA I UJAK…” – Car urnisao Dalilu, pa pokazao NJENO PRAVO LICE prije operacija

U toku emisije “Narod pita” u kojoj su gosti bili Dalila Dragojević i Filip Car, Car se brutalno obrušio na bivšu za koju je na samom početku emisije rekao da ne prepoznaje.

On je čak u toku emisije pokazao njenu fotku iz rijalitija “Parovi” a na njoj je Dalila koju danas gledamo neprepoznatljiva.

– Evo, ovo je ona, ovo je ona – uletio je Filip koji je pokazao sliku Dalile prije operacije.

– Svi smo čuli da je Dalila zla i ovakva i onakva. Ovo je Filipe ružno jako – rekla je gledateljka.

– Kome će ona mafijati? Kome će ona da aludira na nešto. To može da provocira koga može – rekao je Car.

– Evo prosto pitanje. Ti si ušao u vezu sa Dalilom. Je l’ ti znaš šta je ljubav? Moj utisak je da je ona tebe voljela. Dejan je sve vrijeme išao na tebe. Čekaj, je l’ bila tvoj izbor? Tebe je smlatio Dejan – upitala je gledateljka.

– Žao mi je nje. Vidjeli ste na početku emisije kako mogu da se ponašam – dodao je Car.

– Na društvenim mrežama možeš da me ukanališ, ovako ne – dodaje Dalila.

– Tada je mangup, tada je mangup tati i mami. Kada treba uzeti od mame o tate. Nema, priča Filip Car surovo – vikao je Car.

– Zavijaš kao kada čuvaš ovce – dobacuje Dalila.

– Vjerujem da je ljubav njavažnija, da treba da se pošuje i da treba da se prepozna. Ti si pao na manipulaciju Dejana i svih priča o Dalilu koje nisu tačne. Ti si sa tom ženom imao najljepše poljubce, pravio bebu. Ona je sve vrijeme gledala tebe i opravdavala sve kod tebe. Ona je gradila osmijeh i lijepu riječ. Njen izbog si ti, i sada i večeras – rekla je gledateljka.

– Okej je sve što pričate, ali on kaže da sam najveća ku*va, a onda kažete da ja vidim samo njega. Da on mene snima kada ja plačem, fuj! Počupao si me i davio – vikala je Dalila.

– Anđela sam spasio da mu mama i ujak ne zaključaju vrata. Dalili sam obezbjedio drugo mjesto – rekao je Car.

– Biće javnost upoznata sa tim kakav će biti moj život i sa kim će biti moj život. Tako da… – rekao je Car, piše Srbija danas.

