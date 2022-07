ORI SE U STUDIJU – ŽESTOKA SVAĐA NA SAMOM STARTU EMISIJE: Dalila kipti od bijesa

Počela je emisija “Narod pita”. Voditelj Milan Milošević ugostila je Dalilu Dragojević i Filipa Cara.

Na samom početku se osjeća tenzija između bivših partnera. Otkriveni detalji šokantnog raskida bivših ljubavnika.

Ddobro veče, večeras gori Balkan! Dalila je dva puta gostovala u emisiju, bila je sama. Prvi put nakon raskida, moji gosti su Dalila Dragojević i njen bivši dečko, direktno iz Crikvenice, Filip Car. Dalila, ko je koga ostavio – pitao je Milan.

Filip mene – rekla je Dalila.

Filipi, reci nešto – rekoo je Milan.

Ona je rekla, više je bilo razloga ra raskid neko za opstanak. Nismo jedno za drugo. Pokušali smo spolja da nastavimo odnos ali nismio uspjeli ni napolju. Za nekim stvarima za koje nisu uspjele ne treba da se plače – rekao je Filp.

Dalila, gdje je nestala ljubav nakon svega – pitao je Milan.

Nije nestala, radim na tome da nestane. U zatvorenom prostoru smo pokušavali na sve načine da opstanemo. Jednostavno, mi se nismo čuli, nemam namjeru da se čujemo. Ja sam unutra napravila šta sam napravila. Kad sam vidjela snimke u tvojoj emisiji, bila sam šokirana. Odličila sam da sama pogledam neke snimke, nije ni čudo što mi se neke stvari dešavaju, što me osuđuju. Zaboravila sam ko sam, šta sam. Nanijela sam sebi i porodici veliku bol. Shvatila sam da je to odavno trebalo da se završi. Zavaravala sam sebe da je to ljubav, ne znam odakle mi da to tako nazovem. Ja neću pričati o njemu, na kakav smo način završili, to se završilo u četri zida – rekla je Dalila.

Ne želim da priča ovako, ostavlja sumnje da smo se možda fizički napali. Napolju je bilo čak i blaže od onoga što je bilo unutra. Veoma mi je glupo, a to sam je stalno molio. Ako želimo da uspijemo, ajde da nađemo kompromis, ako ne ide, ajde bar da toko m raskida to učinimo. Ona nije željela da me kontaktira nakon raskida, zahvalkan sam joj na tome – rekao je Filip.

Misliš da narod nije zaslužio da čuje – rekao je Milan.

Na naš raskid nisu uticali ljudi, kada sam pored nje, osjećam negativnu energiju. U jednoj sobi ne možemo da funkcionišemo, samo sam rekao “e, sada je dosta” – rekao je Filip.

Ako ja progovorim, neće biti dobro. Neka bude gospodin i muškarčina, kako trenutno u odijelu izgleda – rekla je Dalila.

Neke stvari su mi se tek kasnije predočile, shvatio sam da je dosta. Rekao sam sa pokupi stvari i izađe – rekao je Filip.

Dalila sada može da govori šta hoće, ja nemam kome da se pravdam. Pozdravljam sve koji me vole. Ja nisam željela da budem ovdje, došla sam daispoštujem produkciju. Moja želja je bila da ostanem kod kuće. Ja ću večeras ću biti veći muškarac od nekih – rekla je Dalila.

Ona nije veći muškarac, ona je muškarac. Ona je Dejana provocirala u emisiji, mene neće. Ako smo ona i ja realni, ako je odnos bio loš, bitno je da smo raskrtstili i razišli se. Ja znam kako samo uzavršili i na koj način – rekao je Filip.

Jel bilo skandalozno – pitao je Milan.

Po mom mišljenju ne, ona kaže da jeste – rekao je Dalila.

Ljudi, kad sma ja shvatia šta sam ja uradila, desaet mjeseci sam provela sa nekim, ko sa mnom taksi nije sačekao, sad sam kupila Mercedesa, sad neću čekati, vidjela sam kada sam kući došla, na šta sam ja zaboravila, kakvu ljepotu – rekla je Dalila.

Velika ljepota, ispred ovce – rekao je Filip.

Što se tiče gospođe Dragojević, neću mnogo komentarisati, jako je bitno da se odnos završio, ona što kaže da je gledala mnoge klipove. Meni bliski ljudi su slali svašta za nju. Pomslio sam da je loše da gledam samo nju, vidio sam i sebe. Ja nisam smio da se nekad ponašam prema njoj, onako kako sam se ponašao. Ona isto tako nije smjela da se ponaša tako prema meni. Ja nju ispreskačem, ignorišem, sve mogu. Sada sam psihički stabilniji, mogu sve. Ona i ja moramo biti zahvalni jer je došao kraj – rekao je Filip.

