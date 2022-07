DALILA POKAZALA DEJANOVU I NJENU KUĆU! Ovako sada izgleda njihov dom u Gornjem Šepku!

Dalila je u Šepak stigala sa najboljom drugaricom iz rijalitija Marijanom Zonjić, a u kući ih je dočekao njen otac Huso Mujić, piše Informer.

Ona je zaplakala prilikom prvog susreta sa ocem, a potom je snimila svoj dom koji izgleda isto onako kako ga je ona i ostavila.

– Uf… Osjećam se jako čudno, nije mi bilo svejedno kada sam se približavala kući. Ne mogu da opišem tu emociju kojuj sam osjetila. Sama ta vrata kada su se otvorila i kada sam ga ugledala, taj miris kuće. Sve me je to dotaklo. Kada sam ušla u kuću, sve je na svom mjestu bilo, sve je očišćeno i mirisno… Jednostavno, ne mogu da vjerujem da sam ovdje, ovo mi je sve nestvarno sada. Sve kako sam ostavila odlaskom u rijaliti, tako sam sve i našla… To je sve što mogu da kažem – govorila je Dalila kroz suze.

Dragojevićka je pokazala kuhinju, kupatilo u kom dominira veliki broj omekšivača i u kom postoji sve što je potrebno za održavanje kuće.

Ona je pokazala i kako joj izgleda garderober koji je smješten u posebnoj prostoriji, a sve vrijeme je uz nju njena prijateljica Marijana Zonjić.

