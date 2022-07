ISTINA O ŠIFRI “KROFNA” IZ ZADRUGE: Ovako su Dalila i Dejan komunicirali, oglasio se i Dragojević

On je za vreme reklama za Pink.rs podelio utiske o suočavanju sa njom, pa otkrio i zašto izbegava ulazak u bilo kakve sukobe, iako su se dešavale provokacije.

Car je otišao kod svoje porodice i usledio je raskid sa Dalilom. Kako komentarišeš sve to?

Klasika. Normalno, sad da li je to stvarno raskid ili ne, videćete u periodu koji bude ispred nas, tačnije vas, jer mene ne interesuje. Bitno je da je otišao kući, to je najbitnije i najbolje za njega. Nije bio tamo dve godine, mislim da je on sad najsrećniji i da su oni najsrećniji.

Marko Đedović je u emisiji “Premijera – Vikend Specijal” govorio o da ste Dalila i ti imali šifru “Krofna” i da su to bile indirektne provokacije za koje ste znali samo vas dvoje. Kako to komentarišeš?

Ne bih to komentarisao, ne interesuje me šta je rekao Marko Đedović. Ako priča o krofnama, neka priča.

Je l’ ste u kontaktu vas dvojica?

Jesmo, čuli smo se, dobri smo. Što smo se svađali, svađali smo se.

Da li ste razgovarali o snimku sa picom?

Da, nije bila pljuvačka. Ja sam bacio žvaku. Kamera kao što zna da prikaže lažan život i drugi lažno da se predstave, tako je izašao i snimak. Svako je video kako je hteo, neko ko je ulazio u srž da li sam pljunuo ili ne, videli su da nije bilo to.

Dosta vremena provodiš u Beogradu, da li planiraš da se doseliš?

Ne, planiram da budem kod kuće. Za godinu dana što bih dao za kiriju i uložio u kuću i stanove mogu da sredim i da i dignem sprat u svojoj kući i da imam svoj sprat, a ne da punim tuđe džepove. Beograd je ozbiljan grad, ako budem pokrenuo biznis koji planiram, koji je dobar i ako to bude išlo kako treba, a ovako da dolazim da bih bio viđen i potrošio pare u tri dana, ne pada mi na pamet.

