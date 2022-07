Dejan ispričao detalje KOBNE NOĆI kada su ga izveli iz Zadruge! “Uplašio sam se da se ne razbole zbog mene”

Pobjednik pete sezone rijalitija “Zadruga” i miljenik velikog broja gledalaca ovog rijaliti formata Dejan Dragojević gostovao je u specijalnom izdanju emisije “Između dve vatre”.

Dejan je bez ustručavanja govorio o svim strašnim momentima kroz koje je prolazio dok je posmatrao kako mu se brak sa Dalilom Dragojević raspada.

Jedan od nastrašnijih momenata kojem je svjedočio veliki broj gledalaca je kada je Dejan povrijedio glavu udarajući je čašama i flašama za proslavu Nove godine.

Produkcija je odmah reagovala i izvela ga kako bi mu pružili medicinsku pomoć koja mu je bila neophodna, budući da je bio okupan u svojoj krvi i milioni gledalaca su to imali prilike da vide.

– Tu noć kada sam se “čuknuo”, produkcija me je odmah izvela, bio sam na ušivanju. Oko 3, 4 ujutru su me vratili u Šimanovce, nisam bio u rijalitiju, jer sam bio na poštedi 2 dana, ali sam bio u apartmanu. Sjećam se da kada smo kombijem stigli na rampu, vidio sam mamu i Davida, glava mi je bila cijela uvijena, a oni su bili blijedi, kao kreč, ma bili su providni. – počeo je Dejan, pa otkrio kako nisu dozvolili iz produkcije da se sretnu:

– Odmah su digli rampu da kombi prođe, ali čuo sam da su kucali na prozor i vidio ih, čuo sam kako me pitaju da li sam dobro i da li sam normalan. Tada sam dobio poštedu, bio sam u apartmanu, ne u rijalitiju i tada sam samo o njima razmišljao. Stalno mi je prolazilo kroz glavu da su oni sve to morali da vide, a vidio sam i reakciju ljudi u Urgentnom. Ležao sam sve vrijeme i razmišljao. Nakon toga sam odlučio da ne udaram baš ništa, jer nakon ove scene svaka druga bi bila kao da dodaješ lopatom u mješalicu. Nisam želio niko od njih da se razboli zbog mene, jer oni nisu bili blizu, nismo imali kontakt, da vide da sam dobro, da me pitaju kako sam, nisam želio da im bude loše dok me gledaju šta radim – bio je iskren Dragojević, piše Srbija danas.

