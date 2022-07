‘UNIŠTILA JE SEBI ŽIVOT ZBOG MENE!’ CAR POD TREMOM ODLAZI PORODICI U CRIKVENICU: Vidjet ćemo šta će nam reći porodice, pa ćemo…

Filip Car za Pink.rs ispričao je kako teku dani nakon izlaska iz “Zadruge5”, otkrio je da li provodi vrijeme sa Dalilom Dragojević i kako njigov odnos trenutno izgleda. Kako ga uskoro očekuje povratak u rodno mjesto, gdje će nakon deset mjeseci vidjeti svoju porodicu, objasnio je šta očekuje od susreta sa najbližima.

Kada se vratiš u Crikvenicu, šta očekuješ da će ti reći majka i sestra?

Očekujem kritike, ne očekujem pohvale. Nemaju za šta da me pohvale. One su navikle na mene uvijek nasmijanog, pozitivnog. Sada sam se pokazao u drugačijem svjetlu, agresivnog, nemirnog. Vjerujem da me očekuju kritike, pored toga jedva čekam da vidim svoju porodicu – rekao je Filip.

Da li će mišljenje tvojih roditelja uticati na tvoj dalji odnos sa Dalilom?

Malo sam drugačiji od nekih ljudi, kad vidim kakav linč Dalila preživljava, to mi daje veću snagu da budem pored nje. Ona je ipak uradila mnoge stvari zbog mene, uništila je život sebi. Uništila je sebe tokom odnosa sa mnom i svega što je uradila Dejanu. Naštetila je mnogima, ponajviše sebi. Trenutno mi nismo za zajdnički život. Želimo da se posvetimo sebi. Treba da se okrenemo svojim porodicama, da ja odem kod svojih, ona kod svojih. Treba sve da se smiri, pa ćemo doneti odluku. Ako ne uspijemo kao par, voleo bih da je imam pored sebe bar kao prijatelja.

Moj otac se ne miješa u moju odluku, svjestan je koliko imam godina. Majka i sestra su drugačije, one nisu za naš odnos. Nisu se oglašavali dok sam bio tamo, oni će svakako za sve okriviti mene. Ni njena porodica nije za našu vezu. Svesni smo tek sad nekih stvari, koje polako dolaze na naplatu. Treba da se slegnu utisci, mora da prođe neko vreme pa ćemo videti vredi li truditi se za ovaj odnos. U Zadruzi smo se uvijek zaljetali, na kraju se uvijek pokazalo kao loše. Idemo svojim kućama, pa ćemo vidjeti. Ona je doživjela veliki linč nakon izlaska, ne može mi se posvetiti toliko, ni ja njoj. Svakako ćemo uvijek biti tu jedno za drugo.

Fanovi su ti poručili da poljubiš Dalilu, da li ćeš to učiniti?

Nećemo se poljubiti. Danas smo cijeli dan proveli zajedno, prošetali se i pričali. Ujutru putujem u Crikvenicu, ona će ići kod svojih. Kad budemo popričali sa svojima, vidjećemo šta je najbolja odluka. Bitno je da smo se rastali u dobrim odnosima, nema zle krvi među nama – kazao je Filip, piše Novi.

