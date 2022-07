‘POMIRIO SAM SE IZ NEKE NEMOĆI!’ Dejan PROGOVORIO o ponovnom spajanju sa Dalilom, IZNENAĐENJE U STUDIJU

– Želim da pozdravim sve goste u studiju. Koncept Zadruge me je jako zaintrigirao. Osim toga, jako toga su me intigirali komentari na mrežama, pogotovo upućeni Dalili. Ona je osuđena gore od svakog. To govori o profilu naroda, ovo na zapadu je svakodnevnica. Niko nikad ne bi osuđivao neku osobu kao što je ona osuđivana. Htjela sam da postavim par pitanja Dejanu. Prvo pitanje: Interesuje me, kako to, kada ste u prihičnom rastrojstvu, da skačete u vodu da dajete bubivu Đedoviću? Kako to da, kada ste u rajstrostvu idete u prodavnicu. Kako to, da otac koji vas je podržavao, postane loš? Kako to, da žena koja je bila dobra prema vama od jednom postane jako loša prema Vama? Vi ste kontradiktorni! Radite onako kako vama odgvoara. Poslije tražite razvod u emisiji. Kako je moguće da prestanete da volite tako brzo tu grešnicu koju ste prestali volejti? – pitanje je postavila gledateljka.

– Mislim da ste malo stariji, da knjige iz koje ste vi učili, mislim da su napisane davno. Ja sam neko ko je savremenog doba. Nije isto dijete koje odrasta sada i prije 30 godina. Negativno je to što sam gurao po strani, dok nije došao trnutak da ne trpim više. Savako ima dva lice, evo kao i vi. Sve što se dešavalo u rijaltiju, dešavalo se iskreno. Vi koji malo drugačije gledate na naas, sve što se dešava tamo je realno. Nikada nisam udario kameru i nikada nisam udario televizor. Pomirio sam se iz neke nemoći. Nisam mogao samom sebi da objasnim neke stavri. Ono što se pričalo o meni, kako je ona s*ala o meni… Koliko sam ja bio, negdej… Kada pitam, ja nikada nisam dolazio do istine. Imaju različite priče, a ni jedna nije istina. Kada sam se vratio, ja sam studpio u vezu posle mesec dana. Ja sam najbolje osjetio na svojoj koži. Nikome se nisam šlihtao. Ja sam se za sebe izborio, kada odem na žurkama. Ja sam pokušao da se vratim, da – pričao je Dejan..

.- Voema ste inteligentni. Jako ste proračunati, uvijek idete puno koraka ispred svih. Taj vaš odgovor odaje vašu proračunost. Jako pokazuje kako ste posložili sve u svojoj glavi. Mislim da zaslužujete oskara jer ja mislim da je puno toga gluma, isreno. Kada Vam porodica nije odgovarala, odmakliste se od njih. Rekli ste da je Dalila kreiva jer niste u dobrim odnosima sa porodicom. Kako obajšnjavate da se mijenjate? Dalilu krivite zbog ostavka porodice a pre ste govoirli da Dalila hoće da Vi budete dobri sa porodicom – rekla je gledateljka.

Bio sam uslovljen što se tiče nekih stvari i ja nikada nisam to gledao. Rijaliti stav o ljubavi je takav da uzmeš stan, petoro djece. Ja sam imao 21 godinu, nisam mogao zrelo da razmišljam. Ja sam kriv jer sam trebao da se pokupim i da odem kući, a ja sam nasatvio dalje. Niko nju nije osuđivao na početku. Ja sam sjedio za stolom, ona se uveliko već muvala. Ljudi su nju osudili zbog njenog ponašanja u oba odnosa. Nisam ja prevario, nisam ja smislio ništa. Ja sam neko ko je došao u riajktii sa ženom a izašao sa devojkom. Ja sam govorio i da je bila bezobrazna i da je bila dobra – rekao je Dejan.

– Ja bih najviše volio da ja nisam akter ove priče. Sve što ja kažem, ovi odmah hiljadu naslova i svega. Dejan i Dalila su prošli rijaltii, ja sam u paklu duplo. Na kraju svima dobro. Zašto da bdue Dalila napradnuta? On treba da kaže da je ne napadaju. Je l’ moguće da vi napadate ženu koja me makla svih stavri – rekao je Car,

Ja ti kažem: Hvala, hvala tebi – dodaje Dejan.

Ma nemoj hvala meni, ti si se poslije mene mirio opet sa njom – ističe Car, piše Novi.

