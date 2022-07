“STALNO SI SE PREDSTAVLJALA KAO PAĆENICA” VODITELJ isprozivao Aleksandru, odmah pokušala da se OPRAVDA

U toku emisije “Narod pita” u kojoj su gostovali Dejan Dragojević, Aleksandra Nikolić i Filip Car, produkcija je uključivala telefonske pozive, te su gledaoci imali prilike da porazgovaraju sa ovim rijaliti učesnicima, piše Srbija danas.

– Je l’ ovo ljubavna igrarija stalno si se predstavljala kao paćenica – pitao je Milan.

– Nisam, samo prosto nisam navikla na te stvari. Mene najviše iznervira kad krenemo da se raspravljamo, a on se okrene i ode – rekla je Aleks.

– Sebe kad gledam, vidim onaj šljampavi hod kao da sam se ojeo, a što se rasprave tiče raspava ko rasprava. Mora da dođe do toga. Ja sam video da ona mene voli ali nisam je razumeo jer ima te prebačaje da bi se posvađala. Onda sam shvatio da sam ja krivac za to, posebno jer sam joj branio da komentariše i onda to eksplodira između nas – rekao je Dejan.

