“DA LI DEJAN I DALJE VOLI DALILU?” Dragojević se POLIVAO VODOM – U emisiju se uključio PSIHIJATAR

U toku emisije “Narod pita” u kojoj su gostovali Dejan Dragojević, Aleksandra Nikolić i Filip Car, produkcija je uključivala telefonske pozive, te su gledaoci imali prilike da porazgovaraju sa ovim rijaliti učesnicima.

– Imam ojsećaj da ovo između njih neće stati godinama – rekao je Car.

– Izgovorene su morbdne riječi, svakakvi skandali i pomirenja. Tebe ljudi gotive jer si zanimljiv, ali nju kad vide to je omraženost – rekao je Dejan.

– Mene treba da vole jer imam najbolju dušu – rekao je Car.

– Rekao si Dalili da bi volio da budeš ispred Dejana – rekao je Milan.

– Više puta sam rekao Dalili i mnogima da on zaslužuje pobjedu više nego iko. Ja prvi to smatram i kao dio ove priče, a i sa strane. Neka mi odma puste klip gdje sam to rekao da odma skočim na glavu ovdje – rekao je Filip.

– Po samim njihovim svađama vidim da ovo neće stati. Okej Dejan je neko ko je oštećen, ali trebali biste ući već u fazu rehabilitacije prošlo je pola godine. Treba da te boli k*rac za ženu koja je prema tebi ispala tiranin i k*rva. Vratila te je porodici, postao si socijalan. Ona da se nije zaljubila ne bi bilo svega toga – rekao je Car pa dodao:

– Razumijem te zašto si patio za njom iako je toliko loša – rekao je Car.

– Koja je poenta mog izlaganja kad znam da će se pomiriti. Ja sam doživio duplo pomirenje nakon što sam se pomirio sa njom, a ona se sa tobom štipkala i pipkala – rekao je Dejan.

– Ona je uradila nešto za najgoru moguću osudu, ja sam kod nje isticao sve to najgore dok je devedeset posto kuće ćutalo – rekao je Car.

– Šta kao psiholog mislite da li Dejan i dalje voli Dalilu – pitao je Milan gledateljku.

– Dejan to najbolje zna. Jako je teško to brzo zaboraviti na takav način na koji je on zaboravio – rekla je gledateljka.

– Ljubim te Sabi oko moje lijepo – rekao je Dejan.

– Vi treba politikom da se bavite, posjedujete moć manipulacije – rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u videu.

