LOMILA SE! DALILA KROZ SUZE PRIZNALA KAKVU JE PORUKU DOBILA OD OCA HUSE: “Ne znam kako ću ga pogledati u oči”

U toku emisije “Narod pita”. Voditelj Milan Milošević ugostio je Dalilu Dragojević. Uslijedilo je novo telefonsko uključenje, javila se Mirjana iz Golubca.

-Pozdrav za Dalilu. Ja sam nekad bila voditeljka, upoznala sam dosta poznatih, kao i vas, ali nisam htjela da vas ganjam. Što se tiče Dalile, za mene je brak svetinja, imam divnpog supruga, moj sin me malo podsjeća na Cara. Ne želim nju da vrijeđam, preslatka je. Podsjeća me na Džuliju Roberts, ajde malo osmijeh Dalila – pričala je Mirjana.

-Hvala, nije mi do smijeha – dodala je Dalila.

– Ako je prekinula vezu, nije lako bez braka i dečka koji nije imao podršku, ali šta sad? Biće teško neko vrijeme, sve to će da se zaboravii ti napadi na nju. Meni se sviša što je ona rječita, temperamenta i ne da na sebe, takva sam i ja. Čudno mi je što je vidim ovakvu. Ona kaže da jedva čeka da ode, ali dobra je – nastavila je gledateljka.

-Kako komentarišete pobjednika Dejana Dragojevića? – pitao je Milan Milošević.

-Ja ću da je pitam kako je smršala? – pitala je gledateljka.

– Smuvala se sa Filipom. Zaobićićemo ove neozbiljne stvari. Dalila kaže da trenutno trpi linč, večeras je raskinula sa Filipom. Dalila, šta je sa ljudima? Da li misliš da te iko shvata? – dodao je Milan.

-Ima ko me shvata, to je moja porodica. Meni je otac poslao poruku i rekao da treba da podignem glavu i da ne dozvolim da me bilo ko poljulja. Kad dobijem takvu poruku, a on ima 66 godina, zapitam se zašto ja sa 28 godina ne mogu da podignem glavu? Obraćam se njemu, jako mi je teško – govorila je ona kroz suze.

– Tebi je on bolna tačka – dodao je Milan.

-Kad sam želela da se sklonim, radila sam sve što ga povrjeđuje. Ja sam njemu navukla veliku sramotu na leđa, a on se bori da mi kaže da sam njegovo dijete i da šta god da uradim svoje meso se ne jede. Ja ne znam kako ću da ga pogledam u oči kad odem kući. Toga sam se plašila u finalnoj noći, kad su se otvarala vrata od kapije… Šta da budu prve riječi? Bilo mi je lakše da obavim telefonski razgovor, gdje smo normalno pričali, ali kad ga vidim mislim da će da bude lom. Majka mi je pislaa za vrijeme reklama, isto mi govore iako nisu zajedno. Ja ne znam šta više da kažem – govorila je Dalila.

-Da li misliš da ti više zamjeraju Dejana ili Cara? – pitao je voditelj.

-Cjelokupno ponašanje, a najviše vezu sa FIlipom. Smatra da nisam trebala da dopustim neke stvari i to je to – otkrila je Dragojevićka, piše pink.

