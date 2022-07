DEJAN TRAŽI DA SE NA SUDU PODIJELI JEDNA STVAR: “Potpisao sam i predao sve papire, sad je to stvar procesa”

Dejan Dragojević, pobjednik pete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, bio je gost emisije “Amidži šou”, zajedno sa superfinalistima koji su zauzeli visoke plasmane.

– Ne znam kako se osjećam, ne mogu da se pohvatam. Da mogu da se kloniram, bilo bi mi lako. Na sto sam strana, ali stižem sve – rekao je Dejan.

– Aleks je otkrila da ponovo niste proveli noć zajedno, iako ju je i David zvao. Da li planirate da večeras provedete noć zajedno?

– Da li je moguće da to ona govori… Znaš kako, čekala me je sinoć, emisija je dugo trajala, kad sam došao u “Zadrugu”, intervju tamo, intervju ovamo, slikaj se sa ovim, sa onim, nismo se ni vidjeli, odbacili smo je kući. Vidjet ćemo večeras da li ćemo ići kod mene – odgovorio je Dragojević.

– Dalila se šokirala kad je saznala da vi još uvijek niste zvanično razvedeni i da ćete možda morati da dijeliti nagradu, novac i kuću, piše Srbija danas.

– Nema tu šta da se dijeli. To za razvod nije do mene, ja sam potpisao šta je trebalo da se potpiše. To su sad neke druge stvari u pitanju. Ja sam tražio razvod i potpisao ga, sve ostalo je do procesa. Moju nagradu nećemo dijeliti, a njenu, ne treba mi ništa. Ne dijelim ništa ni sa kim, osim sa svojima kod kuće – rekao je Dejan.

