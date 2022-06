MARKO I FRANJO POSLALI LJUDE U VIKTORIJINU KUĆU?! Prijetili Regini i sve polupali u kući, ŠOK VIJEST IZ MEDIJA

Iako Osmakčić nije u Srbiji i trenutno se nalazi u Švajcarskoj, njegov otac Franjo Hitler, kako ga je sin nazvao, već je navodno potegao veze koje ima u Srbiji da zapriijeti nesuđenoj snajki da ode da abor-tira bebu njegovog sina Marka, što je ona pod velikim pritiskom i učinila.

Naime, on je navodno sitnim parama platio neke krim-inalce koje odlično poznaje da odu na kućnu adresu Viktorijine babe.

– Marko i njegova porodica, tačnije otac Franjo, to su veoma opasni ljudi. Oni su spremni na najgore stvari, na ono što niste gledali na snimcima iz crne hronike. Nije džaba sin oca nazvao Hitlerom, a svi znamo ko je bio Hitler. Ne znam kako je Viktorija mogla da nasedne na njegove lagarije i upusti se u ljubav s njim, pa još i dete da pravi s njim. Ono što ste gledali unutra kako je b-ije, šama-ra, da-vi, čupa i baca u bazen, to je ništa šta je on u spoljnom svijetu radio djevojkama, u kombinaciji s ocem Franjom. Da li vam je jasno kada oni čine sve da ubiju nerođenu bebu koja je njihova krv? Pa oni bi, da Viki nije abor-tirala, išli na to da je ona imala s–ks s nekim drugimu “Zadruzi” i da beba nije Markova. Toliko su spremni da idu. Ipak, obojica su posegla za agresivnim metodama – počinje priču osoba bliska porodici koja je šokirala zemlju, region, ali i Evropu svojim lažiranjem sm*rti čoveka koji je živi zdrav.

– Nakon što su lažirali s-mrt oca Franje, što se nije desilo nikada kod nas, oni se ne zaustavljaju i nastavljaju da siju sjeme zla. Kako se Viki prije abo-rtusa inatila da će da rodi bebu i da će biti živa i zdrava, i sve iz inata Franji i Marku, oni su našli način da je ipak primoraju da ode na kire-tažu.

Moj sin je svjetsko dijete. Šmeker svjetske klase, on je plava krv za tu seljančuru ras-palu. Sad će da nas zapamte, i ona i njena baba sm-rduša”, ponavljao je navodno Franjo.

Znala sam da sprema neko zlo. Obavio je nekoliko poziva preko aplikacije Telegram da ne ostanu dokazi. Sve je riješio u pet minuta. Bila sam u drugoj sobi, ali sam jasno čula da govori da će da uplati pare na račun, oko 2.000 eura, koliko su njih dvojica tražila: Sad će ku-e i njihovo malo kopile od kćerke da nas zapamte”, bile su Franjove riječi – nastavlja izvor Rijalitija koji se našao na licu mjesta kada je zadrugarov otac bjesnio i sprovodio prljavi plan u djelo. Onda smo stupili u kontakt s osobom koja je bliska s Viktorijinom porodicom koji nam je ispričao kakva drama se odigrala u domu u Pločici.

– Ti mafijaši, narko-mani, šta li su, plaćenici su upali kod Vikine babe Regine uveče u kuću, počeli su sve da lome i prijete. Regina se tresla. Nije smjela da ode u Beograd da kaže unuci šta joj se desilo, plašila se za malu Vikinu kćerkicu. Ona je iste večeri zvala ljude iz produkcije i čula se s Viki. Kroz suze joj je, ostajući bez daha, ispričala u šiframa šta se desilo. Klela ju je grobo-vima prabake i pradeke da ode i abor-tira. Rekla je da se sprema zlo ako to ne uradi. Viki nije glupa, skontala je da se nešto užasno desilo. Vidite i sami koji je ishod. Ona je u nedjelju uveče saopštila produkciji da ne želi da zadrži to ijdete i da je odmah ujutru odvezu na kire-tažu. Čula sam da je plakala kao kiša. Babi Reginije mnogo loše. Ako ovo preživi, ima da živi sto godina. Nadam se da su Osmakčići srećni, nekim se sve zlo vrati, prenosi Kurir.

