SRAMNO: Dok Viki u ovom trenutku ABORTIRA, Osmakčić se oglasio BRUTALNIM SNIMKOM

Viktorija Mitrović je danas napustila “Zadrugu” kako bi otišla na abortrus! Ona je odlučila da prekine trudnoću i dijete Marka Osmakčića ne donese na svijet.

Kao što je već poznato, Marko Osmakčić je napustio rijalitiji zbog navodne smrti svoga oca. Na dan zakazane sahrane otkriven je sraman i monstruozan čin porodice Osmakčić koja je lažirala smrt Frana Osmakčića. Ovaj monstuozan korak porodice Osmakčić ispratio je cijeli region i izazvao burne reakcije, piše Srbija danas.

U trenutku kada Viktorija abortira, Marko Osmakčić je na svom Instagram nalogu šerovao stori sa video snimkom na kom su prikazane sve njegove tuče sa Viktorijom Mitrović, kao i ostalim zadrugarima!

Podsjetimo, u trenutku kada je trebala da se održi sahrana Franja Osmakčića, kako su oni naveli na lažnoj umrlici, Marko je vratio svoj instagram profil, a sada kada Viki abortira on postavlja snimak sa svim tučama sa njom uz opis: Dio pakla koji je prošao! Da li će porodica Osmakčić nastaviti sa monstruoznim postupcima i do koje mjere će to ići, vidjet ćemo u buduće.

View this post on Instagram A post shared by @andjela.osmakcic.23

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari