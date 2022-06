“MNOGO ZLA SU URADILI ZAJEDNO!” Bivša zadrugarka otkrila TAMNU STRANU Dragojevića – Nije ih ŠTEDILA

U emisiji “Pitam za druga” čiji su voditelji Stefan Kandić Kendi i Ana Radulović, gošća je bila bivša zadrugarka i pevačica Ivana Krunić, koja je pričala o aktuelnostima iz “Zadruge 5”.

Za finale su spremni na sve, i koji kažu da im nije bitno, lažu. Spremni su na sve, to sam osetila. Sećam se treće sezone jer sam pred finale ispala, videla sam kakva je to borba, samo sede i gledaju kako da se umešaju – počela je Ivana.

Ivana je ovom prilikom oplela po čuvenoj trojci Filipu Caru, Dalili i Dejanu Dragojeviću.

– Ja ne znam kako ih ne mrzi, ne bih imala snage toliko da se trudim. Tu nema ništa, ni kod nje ni kod njega. Mislila sam da je on karma za nju, a sada vidim da tu ništa nije iskreno, samo žele da budu jedna od glavnih tema, oni su narodu dosadili, svojski se trude da to održe pa idu u ekstreme – kaže Ivana.Svašta je moguće videla sam da su na svašta spremni. Kladim se da može svašta da se desi pa čak pomirenje Dejana i Dalile. Dejan je indigo papir, kakva mu je devojka takav je i on. Pored Dalile je bio jako zao, pored Aleks je simpatičan. Ne mislim da je Aleks loša, a Dalila je zla, on se priklonio i pratio je u stopu. Za nejga je bolje da je sa Aleks, ali ne bi me začudilo da napravi halabuku od svog života kako bi zaradili veliku sumu novca. Ne znam od čega su oni živeli – dodaje Krunićeva.Moje mišljenje o Dejanu i Dalili nije na osnovu onoga kako su se ponašali jedno prema drugom, već prema meni, Banetu, ili nekom za koga ja smatram da su jako dobre duše. U trojci je bilo par nas normalaca, Kendi, Reljić, ja… Oni su nam jako otežavali i bez razloga napadali, čisto da bi izgradili imidž moćnih. Meni je to jako otežalo boravak u rijalitiju, mislila sam da tako zle osobe postoje samo u španskim serijama. Dalila je imala jak uticaj, on je sad skroz druga priča, on je kako vetar duva, ali s druge strane ne želim da sudim. Bitno mi je kako se neko ponaša prema drugima. Najbitnije mi je kako su se ophodili prema Banetu u ovoj sezoni. Mnogo zlih stvari je došlo od satrane njih dvoje – zaključila je Ivana,piše Srbijadanas

