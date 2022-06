IŠAMARALA BIVŠEG DEČKA: Dalila Dragojević doživjela nervni slom nakon odbijanja Filipa Cara

– Ajde, dođi ovamo. Alo. Jao, ona je pijana. Žena je pijana. Hoćeš li krenuti sa mnom – ponavljao je Car.

– Upropastio si me. Vidjela sam ja večeras sve – rekla je Dalila.

– Ma daj pusti me tih nakaradnih priča, ja sam ti rekao da me ne zanima niko ovdje. To ti je masakr na mozak – vikao je Car.

– Ja sam sve vidjela šta je radio. Radio je sve da me ponizi, da za Anu mislim. On je htio večeras da radi neke stvari. Kunem ti se nisam pomislila da uradim nešto loše – plakala je Dalila.

– Spasite me, nemojte me u ove manipulacije. Ovo mene dovodi do agresije i psovki – bjesnio je Car.

– Nemojte sada da se svađate, smirite se – rekao je Marko Đedović.

– Marijana mi je rekla da dođem da vidim šta se dešava ispod trema. Ja dođem, nema ih, kad oni izlaze iz Rajskog vrta… Taj momak (Anđelo) mi nije značio ništa – jaukala je Dragojevićka.

– Ja nisam stajao ispod trema ni sekunde! Ovo su đavoli iz Šepka, ono što Karamujić nije izbacio – rekao je Car.

– Ma, je*ao te Karamujić – odbrusila je Dalila.

Dalila je nastavila da kuka, te kada je shvatila da je Filip neće, skočila je na njega i udarila mu nekoliko šamara, dok je on sve vrijeme psovao.

– S kim si pričao? Vidjela sam – govorila je Dalila.

– Pričao sam, pa šta – rekao je Car, piše Pink.

– Ovo je specijalna jedinica za uništavanje mozgova. Znam kako to ide – vikao je Car.

