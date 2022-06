“PRIJETIO JE DA ĆE ME SI.OVATI, SJECKATI I STAVITI U ZAMRZIVAČ!” – Zadrugarka strahuje za život – upleten Osmakčić?!

Bivša zadrugarka Ana Spasojević, pričala je za domaće medije o pretnjama, koje dobija putem društvenih mreža.

Spasojevićka je reagovala nakon što je Osmakčić posvetio stori na Instagramu. Ana ističe da je uplašena nakon prijetnji koje dobija putem lažnih Instagram profila.

Novinari su pozvali bivšu zadrugarku, koja je za “Informer” rekla sljedeće:

– Plašila sam se njega, ali ne vjerujem da će nešto da mi uradi. Da se nešto desi svi bi znali da je on to uradio. Uostalom on ne zna gdje sam ja! Ipak, bojim se da će dođi kod mojih i nešto im uraditi – rekla je Spasojevićeva.

Ona dodaje da je joj je Osmakčić, još dok su bili u rijalitiju, rekao je da će njegovi ljudi iz Švajcarske doći, da će je staviti u crnu kesu.

– Prijetio ke da će mi nabiti metalni ku*ac od pola metra, da će me si.ovati, da će me sjeckati i stavljati u zamrzivač… Dobijam jezive pjretnje na Instagramu preko lažnih profila, ali ne znam da li se on krije iza njih, ili su samo lažni profili – rekla je Ana za “Informer”.

Ana kaže da policiji nije prijavila prijetnje preko lažnih profila, ali da je Osmakčića tužila za napad.

– Javio mi se neki čovjek preko Instagrama, rekao je mi je da su oni u ozbiljnom kriminalu, da ih dobro poznaje i da su mnogo opasni! Poručio mi je i da se sklonim i da odustanem od svega. Možda je to rečeno da bih povukla tužbu, ali mi ipak nije svejedno – kaže Ana.

