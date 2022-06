“NE OPRAVDAVAM GA, ALI … “, EVO ŠTA JE VIKI REKLA O MARKU: Donijela je konačnu odluku, DEJAN JOJ REKAO SAMO JEDNU REČENICU

-Mislim da Viki ima problem, ali ja ne volim da se miješam. Ja ne podržavam ab,ortus, ali ovaj put ne želim da se miješam. Nikada nećeš biti sretna, uvijek ćeš se za nešto kajati. Mislim da Viki sama treba o tome da razmišlja – rekao je Lepi Mića, piše Novi.

-Ja smatram da svako ima svoje mišljenje i svoj stav, na mene to ne može da utiče. Djevojke koje su mlade i nisu imale djecu mogu da popričaju i tako dalje, ja sam svjesna šta treba da radim. Ja ću poraditi na tome, koliko je to moguće. Probaću da se sredim za ova dva dana, ići ću kod psihijatra da me on saluša. Ja sam osoba na koje ne utiče tuđe mišljenje. Da li ću ja usvojiti mišljenje ili neću, to je do mene. Ja smatram da je najbolje da ja sama donesem odluku.

Danas nisam otišla kod ljekara, ja sam ostavila to da prenoći. Moji su i za i protiv. Naravno da mi je bitno mišljenje nekog ko već ima djecu. Ja sam rekla da ja nisam za taj ab.ortus. Ostavilo bi posledice i kod mene kući. Marko meni nije neko ko je bio prolazna stanica. Ja sam sa njim svašta prošla, ja sam se zaljubila i zavolela ga. Nisam ja neko ko gasi emocije kako on hoće. Ja bih svu ljubav prebacila na to dijete.

Ja Marka puno volim, da ga ne volim, ja mu ne bih prelazila preko nekih stavri. Mislim da je sve što je govorio, da je to istina i to u bijesu da izgovara. Ja se sa njim ne bih pomirila jer smatram da bi se napolju desile mnogo gore stavri. Ja kažem da je meni krivo što Marko gleda toliko u svog oca. Danas je 21. vijek, nema tu pravila. Meni je krivo što ja nisam mogla da spoznam da li mene Marko htio da zaštiti ili nešto drugo. Ne opravdam ga, ali samo kažem da mi je krivo kada sam ja saznala da sam ja trudna on da je napravio haos i bio je protiv toga. Ja njega ne opravdavam. Ja kažem da odluka o trudnoći nema veze sa Markom. Ja sam zavoljela monstruma i moja je to greška – pričala je Viki.

-Ti kada nemaš kontakt sa njima, njih boli uho.- Ako planiraš bilo šta, ti batali osvetu i komunikaciju. Bitna si ti i tvoje dijete! – doadje Dejan.

-Sve i da se ja očistim, Marko i ja nećemo biti prijatelji, nema od toga ništa – rekla je Viki.

-Nisi baš tako rekla – dodaje Zola, piše Pink.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari