“NACIJA OSUĐUJE KIRETAŽU!” – Viki i Marko u velikom problemu – javnost zgrožena: “Dijete bi ih opametilo”

Na programu RED televizije je novo izdanje emisije ‘Pitam za druga – Redaljka’, a Panda i Sanja Stanković su ovog puta ugostili između ostalih i bivšu zadrugarku Jovanu Ljubisavljević Misicu, piše Srbija danas.

Jovana je nakon rijalitija u žiži interesovanja zbog veze sa Stefanom Karićem koji se i dalje nalazi na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Jovana se ovom prilikom osvrnula na nikad turbulentniji ljubavni odnom u Zadruzi, Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića.

– Njihov odnos je turbulentan od samog početka, ovo nije prva svađa pa da razmišljaju šta će sa djetetom. Viki je morala da zna šta može da očekuje od Marka. Kao da su iguzbili razum i pojam da to dijete treba da gaje, da mogu da budu roditelji, oni to ne mogu da iznesu. Nacija prosto osuđuju kiretežu. i to je nešto što je jako ružno i tužno, ali opet treba se zapitati kako bi to dete odraslo. S druge strane smatra se da bi to dijete njih opametilo i promijenilo – kaže Misica.

– Bilo bi tužno da se roditelji prevaspitavaju uz njegovo odrastanje. Pritom Marku se dogodila strašna stvar, za koju Viki još uvek ne zna. Žao mi je zbog Marka, žao mi je i Viki, ona je tamo sama – zaključila je Jovana.

