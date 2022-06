“KUNEM SE U OCA DA NISAM HTJELA”! CAR UŠAO U CRVENO: Evo šta je Dalila rekla Filipu

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su žestoku raspravu zbog njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem, a u svemu je učestovao i Marko Đedović koji je imao brojna pitanja za njih, piše Novi.

Imala sam priliku da izgubim sve što sam gradila, ja sam ustala i rekla da sam se zaljubila. Nije me zanimalo koga gubim i koga povređujem. Kad sam otišla od ovog čovjeka, ostavio me i nismo bili mjesec dana zajedno. Razmišljala sam o olasku u vezu, ali kako kad volim ovog čoveka? – govorila je Dalila. U voljenju ne razmišljaš o ulasku u drugu vezu – odbrusio je Car.

Ja ovako nikad ne dođem do riječi, jer se ova čovjek uvijek ubacuje i ima šta da doda – besnjela je Dragojevićka. Ja nisam osoba koja smatra da nešto može da se sakrije kad je pravo, postoji strast i emocije – pravdala se Dragojevićka.

Što si rekla da je igra, nisi rekla da si se zanjela i da je to bila želja u tom trenutku? – pitao je Marko.

Čim ja pričam sa njim da me Filip vidi, to je za mene igra. Da li misliš da bih se sa nekim dodirivala rukama? – pitala je Dalila. Ja sam ljudi bolestan dečko, što se tiče pamćenja. On na krevetu leži, ona sjedi nešto po nogama, mazala i nešto radila.

Ona glavom prema njemu, sljedeći momenat poljubac u obraz – bjesnio je Car.

Svi su se smijali kako se izmiče – dodao je Đedović

Ja se ocem kunem da momka nisam htjela da poljubim. Imala sam priliku milion puta da ga poljubuim – pravdala se Dalila.

Ljubila si ga u obraz i vrat – nastavio je Filip.

