SVI U NEVJERICI GLEDAJU U MEĐUNOŽJE SANJE KUŽET! Nikada kraći minić i ŠOKANTNA POZA: Morate ovo da vidite!

Voditeljka formata “Zvezde Granda”, Sanja Kužet prije neki dan predstavila je proizvod na kojem je dugo radila, a zahvaljujući kojem ona izgleda savršeno iako je na pragu četvrte decenije života, piše

Espreso.

Voditeljka je medijima na samom početku otkrila kako je došla na ideju da krene u proizvodnju detoks sokova.

– Zapravo sve promjene koje su se u mom životu desile godina unazad bile su suksesivne, spore, nekako sam promijenila svoje namernice i svoje životne navike, ali opet, ponavljam, ništa to nije došlo preko noći, prosto jedna životna priča se promijenila kada sam postala majka po drugi put i kada sam shvatila da ne mogu samo da se oslanjam na mladost i na genetiku već moram nešto dobro da uradim za sebe i za svoj organizam – rekla je ona i dodala:

– Tako je zapravo i krenula prva navika, a prava navika je definitvno izbacivanje hljeba i ona je sve to krenelo malo po malo, birala sam šta mi to prija što ću pojesti, a da ću moći da izguram cijeli moj dan, a dan je bio haos, dvoje djece, kuća, posao, suprug. To su proste stvari sa kojima se susreće apsolutno svaka žena i ako učinimo nešto dobro za sebe da možemo da funkcionišemo i budemo proaktivni na svim životnjim poljima, onda je to zapravo prava stvar. Ideja da se sve to uobliči jeste zapravo inspriacija svih onih koji me svakodnevno pitaju baš to “šta jedem, šta pije, čime se hranim” ljudi, kolege i fanovi su me inspirisali da zapravo treba da im ponudim ono što ja konzumiram. Odvažila sam se da to nesebično podijelim sa vama, probajte, vidite o čemu se radi i ono što mogu da vam kažem jeste da ćete biti svježi, odmorni i prvenstveno zdravi jer ponavljanjem ovih sokova i taj program detoksikacije iz mjeseca u mjesec je nešto što zaista možemo da vidimo već poslije vrlo kratko perioda.

Sanju Kužet, u takmičenju “Zvezde Granda”, često možemo vidjeti u kratkim haljinama u kojima ističe svoje vitke i zategnute noge.

Ona je svojevremeno muškarce obradovala ovakvim stajlingom, pa je u tijesnoj crnoj i, čini se, nikad kraćoj haljini rasplamsala maštu svima, a taj prizor se i danas dijeli društvenim mrežama.

Lajkovi i komentari puni pohvala na njen izgled nizali su se kao od šale, što je pokazatelj da je Sanja ovim odevnim izborom napravila pun pogodak.

Inače, liniju sokova „Osjeti ukus. Ojačaj imunitet. Osviježi život“ voditeljka je prije par dana uz laganu muziku, u divnom ambijentu jednog prestoničkog hotela predstavila medijima, kolegama i prijateljima sa estrade, koji su komentarisali da uz ove napitke ukoliko danas počinju sa dijetom.

Među onima koji su prvi otvorili flašice da vide kakvog je kvaliteta i ukusa Sanjin proizvod bili su Voja Nedeljković, koji je bio zadužen i za vođenje programa, Ana Bekuta, Svetlana Ceca Ražnatović, Viki Miljković, Suzana Jovanović, Aleksandar Milić MIli sa suprugom, Đorđe David, koji je kroz smijeh obećao da već sutra kreće sa detoksom.

