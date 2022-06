NOVI JEZIV SLOM VIKTORIJE MITROVIĆ: Voditeljka joj spomenula ĆERKU, ona POČELA DA LOMI i vrišti!

Viktorija Viki Mitrović doživela je slom živaca tokom sinoćnje emisije “Pitanja gledalaca”, a sve kada joj je postavljeno pitanje koje ju je podsetilo na Da li si svesna da si majka, imaš li srama prema detetu i onima koji ga čuvaju? Ostavi Marka više na miru – pročitala je Ivana Šopić.Slažem se, polako me sve stiže. Mislim da bih mogla da plačem na svaka dva minuta. Odnos je katastrofalan mojom krivicom. Moram da se dovedem u red. Samo da ne pravim probleme. Imam katastrofalne postupke, za neke stvari se kajem, za neke ne. Znam da ne deluje kao da mi prolazi dete kroz glavu, sramote me je da je pominjem. Muka mi je više od svega – rekla je Viki i bacila šolju.

– Ti kad god se suočiš sa sobom, ne možeš da se kontrolišeš. Ne radi stvari – govorio je Miki.

– Nju pogodi ono što zna da je tako. Prosto, neće sama sebi istinu da prizna. Kao da ne planira da izađe odavde, kao da muškarca posle Marka neće da ima. Ne želi da sluša. Ona je izgleda navikla da prolazi dan kroz dan. Evo, ja ti kažem, nisi najgora. Nije najgora koju poznajem, ali se tako ponaša… Ne znam zašto neće da proba da promeni nešto – govorila je Sandra Rešić.Nju je sad više pogodilo što je označena kao krivac za njhovu vezu. Kao da ste joj rekli da je kriva za taj odnos. Za mene su svi parovi krivi 50-50. Njeni potezi su katastrofalni, ali to je žena koja vuče ozbiljne traume iz detinjstva. Svi njeni problemi i nesigurnosti su zbog te veze i ljubavi. Za to je sama kriva – dodao je Đuričić.

– Traume se vuku na drugačiji način. Viktorija nije ono što je pričala, da ne može da se zaljubi u muškarca. To je bilo opravdanje. Viktorija je sama ustajala i pričala, to nije tačno, ona laže. Njeni postupci su postupci s*ksualnog odnosa, j*banja u lajvu, niko je nije primorao. Sve je sama radila. Ta autodestrukcija se leči. Kao jedna majka, ne može da nema osećaj za dete, a da ima za momka. Ne može da dođe u rijaliti, da priča da se prostituiše, da ne može da se zaljubi… Pokušava da napravi da je jaka. Kao majka, mora da se kontroliše, nije ona mala – istakao je Đedović.Mislim da je njena reakcija ta jer je izgubila osećaj da je majka i osećaj prema detetu. Dete je hteo odmah da ide kad je bila ovde, mislim da ju je to razočaralo – govorio je Karić.

– Onda ona ili nije stabilna ili je monstrum, pre ću da verujem u ovo prvo – govorio je Miki

