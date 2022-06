“FILIP JE NAVUKAO”: Dalila i Car UHVAĆENI – Morali da PRIZNAJU SVE o ozbiljnim porocima!

Zadrugari su sinoć odgovarali na pitanja gledalaca, a u jednom momentu je voditeljka Ivana Šopić postavila pitanje Filipu Caru.

– Dečko, kada ćeš shvatiti da kocka i alkohol nisu za tebe? – glasilo je pitanje.

– Kad budem umro. Ne znam kako bih rekao, ta kocka i taj alkohol, ja vidim to kao izduvni ventil, a na kraju ispadne uduvni ventili. Malo sam razmišljao o svim stvarima, kao da tražim kapislu zbog svega što mi se nakupilo! Da li Dalila, da li piće… U suštini, problem je u meni. Planiram da ne pijem više. Ne osećam se dobro. Taj dan se napijem, a onda mi dva, tri dana treba da dođem sebi. Ne mogu sam sebe da podnesem. Nije kao napolju kad izađem sa društvom, pijem šta želim, imam novca, pa se naspavam, unesem vitamine… Jedan dan alkohola, četiri dana ludačkog stanja – rekao je Car.

– Većina problema dolazi zbog alkohola i kocke. Sinoć sam mu rekla da ne mogu taj utorak da doživljavam na ripit. Znam šta me čeka. Sinoć sam sebi dala za pravo da ostanem na žurki i da me ne interesuje što je izašao sa žurke. Toliko je tih para potrošio, uzeo od ljudi, na kraju je i to bilo malo. Počeo da udara u vrata, da histeriše što mu nije pao određeni broj. Nisam želela da ga pitam šta je problem, jer znam šta je bio – rekla je Dalila.

– Dalila, ti kao da si se pored njega navukla na to – dodala je Ivana.

– Da, ali ja znam da odustanem. Ja se odmaknem od ruleta i nastavim da plešem. On niti peva, niti pleše. Da je imao novac, ne bi ga ni zanimalo što ja plešem. Ja kada popijem ne pravim skandale, uvek sam vesela i nasmejana. Juče sam sebi dala oduška, stvarno sam želela da se provedem. On ima problem sa kockom i alkoholom, neće ga nikad rešiti. On kaže da ne kocka toliko napolju… Ja ni ne znam to, igram brojeve koje mi se sviđaju. Nisam neko ko će se baviti kockom napolju – dodala je Dragojevićka.

– Napolju nije zanimljivo kockati kao ovde. Nije ni upola – rekao je Car.

– Ja stvarno nisam Majkl Džekson da igram tamo ispred bine. Da je neki drugi tip igre, da je pikado, ja bih isto igrao kao lud – dodao je Filip.

– Ja samo moram da kažem da mene niko ne može da navuče na kocku, ovo mi je sprdnja što se tiče kazina, bitno mi je da može da se zaradi. Ali kada vidim da gubim, ja krenem da plešem. Ako se nastave ova pitanja da sam kockarka, ja neću odlaziti ni na žurku! Ja sam napolju samo igrala poker i to u odabranom društvu, ne u kazinu – nastavila je Dragojevićka,piše Srbijadanas

