PROMIJENILI PRAVILA PRODUKCIJE! Dalila i Car PREKRŠILI UGOVOR – zbog nepoštovanja Velikog šefa, slijedi KAZNA?!

Petak veče rezervisan je za “Nominacije” u Bijeloj kući. Prošlonedjeljni potrčci su bili Dalila Dragojević i Filip Car, a zadrugari su imali zadatak da noćas iznesu svoje mišljenje o ovom ljubavnom paru i da izaberu kome žele da vide leđa u rijalitiju, piše Srbija danas.

Međutim, Dalila i Car u prekrišili pravilo Velikog šefa i odlučili da se ne pojave u emisiji. Samim tim, nominacije nisu održane.

Dalila se osamila u ekonomskom drvorištu i obratila se produkciji. Obavijestila ih je da ne može da podnese više pritisak u rijalitiju i da ne može da izdrži nominacije.

– Produkcijo ja više živaca nemam, malo mi fali do nekog skandala, nisam dobro. Ne mogu više da se borim ni sa čim, ovaj čovjek me je izludio skroz. Ne može mu se objasniti ništa. Čovjek prelazi preko nekih stvari, pa me j*be u mozak. Ja ne znam kakav je ovo odnos i šta je ovo. Ne mogu večeras da izdržim nominacije, napravit ću haos. Naštetit ću nekom, pa ću naštetiti sebi, ne mogu više ništa da izdržim – obratila se Dalila produkciji.

U dvorištu joj se pridružio i Car koji se složio sa njenom odlukom da ne odu u emisiju.

– Samo neka mi neko nešto kaže ružno – besnela je Dalila.

– Nećemo ići u emisiju, idemo u izolaciju i to je to. Samo se smiri – rekao joj je Car.

Tokom cijele noći su se Dalila i Car svađali, a u par navrata su bili i na korak od fizičkog okršaja. Ovo njihovo ponašanje je iznerviralo fanove rijalitija, pa su osuli rafalnu paljbu po ljubavnom paru putem društvenih mreža.

S obzirom na to da je prisustvo u emisijama obavezno za sve zadrugare, čeka se odluka Velikog šefa o kazni za Dalilu i Cara. Njih dvoje su prekršili stavku u ugovoru, te mnogi sumnjaju da će ih ova odluka skupo koštati.

