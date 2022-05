“ZBOG TEBE SAM IZGUBILA SVE” DALILA RASKINULA SA FILIPOM ZAUVIJEK: Evo kako je on reagovao

– Ja ne mogu ići na nominacije, ja sam obolio na mozak, da ovo više nije realno. Ne možemo na silu, ovo je siljenje, kako je gori postupak, tako su rasprave i tako mi žao.

-Unakazio si me. To je sve što imam da ti kažem, ti si meni život načisto okrenuo. Zbog tebe sam izgubila sve. Nikada nisam porekla da te volim – rekla je Dalila.

– Nisi, ali si rekla ko zna šta – rekao je on.

– Šta voliš ti, cepam ti stvari, bacaš mi cikle, mrš…- govorila je Dalila.

– Pre toga te ljubi, i onda krenu ljudi da mi pričaju za tvoj drugi odnos. Meni govore da je sprdnja sve – govorio je Car.

– Ja mislim da ti želiš da sam ja, ti bi to voleo – rekla je ona.

– Ja ne znam zašto sam ja vezan za tebe, ti si bolesna. Ja sedim pod naočarama, ljudi se posr*li po meni. Irma nešto kaže, a ti se obazireš – govorio je Car.

– Opet si zamenio uloge, ti si ,,, 20 centimentara od mene. Jako si loš, agresivan, zao, poseduješ sve loše – nabrajala je Dalila.

– Prvi neka naleti ovako, otišla bi – rekao je on.

– Hajde dečko, ćao – rekla je ona.

Dalila Dragojević dugo je sedela sama u ekonomskom dvorištu, te je tom prilikom ponovo došao Filip Car, pa je usledio još jedan sukob.

– Idi zauvek od mene, da te više ne vidim u životu. Ostavi me na miru, razorio si me, ostavi me da umrem u go**ima. Idi, ostavi ku… da umre. Idi svojim putem – započela je Dalila.

– Ma daj, neću, molim te. Nemoj molim te – molio je Car.

– Nemoj me dodirivati. Uvek se sve završi isto, uvek njegova šatro histerija. Ja devet meseci isto slušam – rekla je Dalila.

– Zašto si ti gotova – pitoa je Car.

-Znaš ti na čem’ ova crna zemlja stoji. Ti se hraniš sa ovim i živiš od ovoga. Hraniš se kad me vidiš da sam bolna – nastavila je Dragojevićka.

– Je l’ možemo da idemo, upadaju mi komarci u oči – nastavio je Car.

– Skloni se, ne izluđuj me više molim te – rekla je Dalila.

– Ma daj ženo, sešćemo, nećemo ići u emisiju – rekao je Car.,

– Ja mogu samo da zamislim ovu scenu na jutjubu, da je gleda neko ko me voli i da ja sedim i dalje sa tim čovekom. Da me je danas izmaltretirao na sve načine – rekla je Dalila.

– Ti mene kotrljaš iz haosa u haos – pričao je Car, piše Novi.

– Na nabijem tu tvoju lepotu…Zalogaj u usta nisam stavila, a tonu cigara sam ispušila – drala se Dalila.

