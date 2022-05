DEJAN ZADAO NOVI UDARAC DALILI, PONIZIO JE KAO NIKO DO SADA: Pogledajte njenu reakciju, NA IVICI SUZA

Deki, svaka ti čast tako se brani svoja veza i porodica. Dovoljno si ćutao i puštao da drugi prave budalu od tebe. Svi smo videli kako si pametan i inteligentan, zato te molimo da ne dovoliš da te drugi gaze. Ti isti su bili neko i nešto pored tebe, a sve ostalo se dalo vidjeti – glasilo je pitanje.

Tako je, drago mi je da to neko primijeti. Poleteće riječi koje ja govorim i drago mi je da ćete. Ja sam dao legitimitet određenim osobama. Dao sam ličnu kartu, pasoš i prezime. Sve se vraća na staro, ja se vraćam tamo gdje jesam. Ostavlja ličnu kartu i vraća se onakav kakav je bio i kakav sam je sreo. Pored mene je bila neko i nešto. Vjerovatno su se ljudi oglasili i sve je jasno. Njeno ponašanje je dovoljno i ne interesuje me šta ljudi misle. Pustiću malo, neka ide – rekao je on, prenosi Novi.

