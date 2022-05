RAZOTKRIVENI – DEJAN I DALILA UZIMALI NOVAC OD FANOVA? Dragojević PRIZNAO SVE – “To je bila žena iz Amerike”

Naredno pitanje u današnjem izdanju emisije “Pitanja gledalaca” voditeljka Ivana Šopić pročitala je Dejanu Dragojeviću, piše Srbija danas.

– Rekao si da je Dalila bila klošarka i da vas je izdržavala Amerika. Da li si ih zato zvao u pomoć onomad?

– U tom trenutku je bocnula Aleksandru, rekla da ja neću da planiram budućnost sa njom jer ona nema ne znam šta, ja sam napomenuo da ni ona nije imala. Pozdravio sam Njujork, jer nam je tada ta osoba pomagala. Nismo živjeli od fanova, ali zna se kakvo je tada bilo moje stanje – rekao je Dejan.

– Ni jedno ni drugo nismo bili u stanju poslije rijalitija, bila je u tom trenutku osoba koja nas je zavoljela, ne bih je nazvala fanom… To je neko ko nam je značio u životu – govorila je Dalila.

– A što si prozivala Mensura da ga oblače i hrane fanovi? – pitao je Đedović.

– To nije bila dugogodišnja pomoć, nas niko nije oblačio, bila je pomoć oko stana. I nisu to ljudi, to je bila jedna osoba. U pitanju je jedna osoba – odbrusila je Dragojevićka.

– Ja sam čuo stvari iz pouzdanih izvora, ali ja nisam smatrao to tim da te neko izdržava. A mene je optuživala da sam ih koristio – ustao je Mensur.

– Ja sam rekla da su oni upravljali njegovim životom, a mojim niko nije – dodala je Dalila.

