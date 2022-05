DALILA JE OSVOJILA PRVO MJESTO – VODITELJ SAOPŠTIO REZULTATE GLASANJA: Filip Car imao samo 1 komentar

Tom prilikom, saopštio im je da je visoko prvo mjesto zauzela Dalila Dragojević.

Zbog vraćanja u odnos sa Dejanom poslije svega što se desilo i vraćanje u odnos sa Filipom – rekao je Anđelo.

Znači evo, ovo što uzimate od drugih da vam kažem da ne valja ku**u. Ja molim moju mamu da mi spuca šamaračinu kad dođe u studio po mene, a ne one sentiše njene i ostalo. Naravno da je Dalila emotivni manipulator, a najgore prolaze sami po sebe. Sama maniplacija ako je dokazana, onda je rasulo i raspad – rekao je Car.

Sandra Rešić je dobila reč.

Mislim da je ovo poslednje što se desilo a to je Anđelo, pa vraćanje Caru i onda Anđelo, tako se čita. Kad je Matora imala izlaganje o Anđelu, rekla sam da je on odmah otišao po Dalilu u pušionicu…Ako si mi do juče pričala da si napravila sebi pakao od života, pa sad odjednom se družiš sa Anđelom. Njoj sada niko neće vjerovati, jer se poslihe par dana druženja sa Anđelom, vratila se Filipu – rekla je Sandra.

U onoj situaciji vraćanje Dejanu, ja sam znao šta radi, a sada ne znam šta radi. Ona je toliko zavrzla, da ne znam šta radi. Kako joj začepiti gubicu i da joj je glava kao večeras, može samo neko kao ja – rekao je Car, piše Novi.

Nju je Dejan doveo u ovo stanje, a ti si je dokusurio – rekla je Sandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

