DALILA I ANĐELO OPLELI PO DEJANU, NAKON SKANDALA OTRČALA NJEMU U ZAGRLJAJ: Evo šta joj je savjetovao za kuću u Bosni

Ti i ja ćemo biti sad dva najomraženija lika i opraćemo sve ovdje. Preći će na tebe moja omraženost – rekla je Dalila, piše Novi.

Pustio sam te, treba i da se braniš i da napadneš. Ti si napravila najveću katastrofu time što si radila to što si radila. Tvoj postupak sa Dejanom i sve poslije, to je katastrofalno. A sad te povrijeđuje to što ti je rekao za oca Dejan. Zapitaj se, sa kim si bila pet godina… – govorio je Anđelo.

Očigledno sam gajila zlo u kući, a da nisam ni znala – dodala je ona.

Sljedeći put ćeš da razmisliš da li ćeš da kažeš nešto svom dečku o svojoj porodici… A ako plačeš što tvoj otac neće da prihvati novac, prodaćeš automobil ili kuću i daćeš mu taj novac. Šta si ti, nesposobna, pa samo ovaj novac imaš? Eto ti rješenja – poručio je Ranković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari