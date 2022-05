CAR SE OBRATIO DALILI U IZOLACIJI, POGLEDAJTE NJENU REAKCIJU: Kamere snimile zanimljiv detalj, PROVALJENA JE

Dalila se pravila da spava, dok joj se Car obraćao tako što je pričao sa Mikijem Đuričićem, koji boravi u prostoriji pored, sobi za rehabilitaciju, piše Novi.

Miki, treba ovako kao što si ti Matoroj rekao, kao što sam i ja Dalili: “Da, loša si, to, to i to”. Kad su me štedeli, pričali lepo, ja sam haos pravio. Nek mi majka dođe u studio i spuca šamar. Meni je bilo i griže savesti i svega, ali je loše stvari radila. Sad kad je ušla u ovo, mogu kao prijatelj da joj kažem. Ja znam da sam opasan po nju i ona po mene. A ona uvek misli da joj loše pričam, a sve sam joj dobro. Zato sam ja vuk samotnjak. Imam curu, imam curu, dva, tri druga i to je to. I jednom se pravo zaljubljujem, ostalo ne… – pričao je Filip.

Nemoj da piješ na žurkama, tad si nervozan – rekao je Miki.

Bio sam 15 dana u totalnom daunu, sad sam ko mašina… Ja neću da pričam, imam planove i ciljeve u životu, ali neću ovde da ih pričam. Ali zaljubim se, pa me to poremeti. Loše se zaljubljujem, i ja puno tražim od tih osoba. Meni treba neko da me menja – govorio je Car.

Tebi treba sprdnja samo, neobavezna veza. Teško je tebe ispratiti – rekao je Miki.

Ne treba mi neko ko Maja da mi kopa oči, a i neko ko što je ova bila, da je moram ja ispravljati… Meni treba neko ko će prema meni da ima stav – dodao je Filip.

Sam biraš budaletine, kako se nisi zaljubio u Čaprićku? I ti voliš lude ribe, k*rveštije, tebi je normalna devojka dosadna. A i ti znaš kakav si, ne smeš da se udvaraš Anđeli – pričao je Đuričić.

Da, kod kojih imam prođu, najvećih ološa… Ali ima još dva meseca… – govorio je Car.

Ja se plašim da ti to voliš i napolju – istakao je Miki.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari