NAJBOLJI PRIJATELJI ZARATILI ZBOG DJEVOJKE – Mensur i Karić u SUKOBU: “Brecao si se i NAPADAO ME!”

Na samom početku Igre istine, prvo pitanje je postavio Filip Car:

– Da li ti se sviđa Ana Jovanović? – upitao je Car Nenada Aleksića Ša, piše Srbija danas.

– Ne, ne… Ona mi je komšinica. Ja nju obožavam, a niko mi se ne sviđa, neću ulaziti ni u kakav odnos – rekao je Ša.

– Da li si očekivala da će te toliko ljudi poslati u izolaciju? – upitao je Ša Minu.

– Ja sam ta koja je i rekla da me pošalju. Treba mi malo odmora. Bilo je dosta komentara koji su mi se dopali. Anđelo mi je neko ko me je i dotakao, drago mi je da su neki promijenili mišljenje o meni – rekla je Mina.

– Šta si zamjerio Mensuru – upitala je Mina.

– Meni djeluje da se on pogubio malo.

– Ja se nisam suprostavio tebi, jer nisi ti meni rekao, meni je smetalo to što su oni govorili da naš odnos (Milicin i Mensurov) nije dobar. – rekao je Mensur.

– Ja smatram da da ćete vas dvoje do jutra da se pomirite, a ti si se meni brecao kada sam to rekao, i napao me zbog toga – rekao je Karić.

– Ja ne želim da ti i ja uđemo u raspravu nakon svega – rekao je Mensur.

