“SAD NAM JE I TEODORA DOBRA” – Konačno se oglasila Anđelova porodica – Majka NE ŽELI Dalilu u kući!

Najkontroverznija učesnica pete sezone rijalitija Zadruga, Dalila Dragojević, posljednjih dana otvoreno flertuje sa Anđelom Rankovićem, a iako još uvijek nisu definisali svoj odnos, ona je rastrzana između njega i bivšeg ljubavnika Filipa Cara.

Za medije se oglasio Anđelov drug iz djetinjstva, Stefan, koji je prokomentarisao ljubavnu zavrzlamu u koju je Ranković upao.

– Anđelo za sada samo flertuje sa Dalilom, jer mu je to interesantno. Ne vjerujem da će tu doći do bilo kakvog dubljeg odnosa, ali neka vrijeme bude najbolji pokazatelj za sve. Možda gledaocima djeluje da bi Anđelo iskoristio Dalilu kao djevojku za to, međutim to tako neće biti – priča Anđelov prijatelj za “Super TV” i otkriva da je porodica bijesna zbog njegovog ponašanja.

– Anđelovi majka i ujak su teško podnijeli kada je on bio u prvoj sezoni “Zadruge” sa Teodorom Džehverović. Nisu željeli da on ulazi u bilo kakve intimne odnose sa rijaliti učesnicama. Pred ulazak u petu sezonu, majka ga je posavjetovala da se kloni žena kako im ne bi ukaljao obraz preko malih ekrana. Sada kada je vidjela da postoji flert izmedu Dalile i Anđela, blago rečeno je poludjela. Sve vrijeme je ponavljala da ne želi najomraženiju ženu u državi u njihovoj kući. Nije mogla da se pomiri sa tim – priča Stefan i napominje:

– Problem je što Dalila u javnosti ima lošu reputaciju. To Rankovićevoj porodici nikako ne prija. Oni su pošteni i radni ljudi, te ne žele da se njihovo ime vezuje za jednu od najvećih preljubnica iz svih sezona rijalitija. Majka je rekla da ako Anđelo bude imao nešto više sa Dalilom, ne smije zadrugarku da dovede u kuću, kako ih sve ne bi obrukao – zaključuje drug Rankovića.

Anđelova porodica se u posljednje vrijeme krije od komšija, jer ne žele da objašnjavaju sinovljeve postupke u rijalitiju.

– Njegova porodica u posljednje vrijeme slabo napušta dom, jer ne žele sa komšijama da se raspravljaju o tome da li je Dalila Dragojević pogodna za njihovog sina. Pored toga, teško im je da private činjenicu da su u komšiluku glavna tema. Anđela su svi obožavali, dok nije napravio flert sa Dalilom i svi se nadaju da će ostati samo na tome. Sada bi im i Teodora bila dobra – kaže Stefan, piše Srbija danas.

