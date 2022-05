DALILA DONIJELA ODLUKU, SAOPŠTILA ĐEDOVIĆU: Tiče se Cara i Anđela

-Toliko mi se smučio kako je prosuo priču plakao, on voli, pa on može da se potrudi i onda bum klipovi. Neću čovječe, kad mi negdje nije lijepo, neću – rekla je Dalila.

-One budalaštine koje su govorili Mića i on, umalo se ne sruših – rekao je Đedović.

-Vidim da mi ne prija, nije mi to to…Nisam ni pozitivna, ni ništa. Nadrndana sam, ljuta, ne smijem da se okrenem. Ja tebi pjevam, on se okreće gleda kome pjevam. Ne vidim se sa njim na moru, jer na more možeš da odeš sa svima…Gledam poruku podrške, svi pozdravljaju Anđela – pričala je Dalila.

-Meni kaže Teodora ja nemam ništa ružno da kažem za njega kao za čovjeka, znači bivša djevojka tako kaže – rekao je Đedović, piše Novi.

-Ma neću, sutra ako ne bude ništa, hoću da se družim sa njim – rekla je Dalila.

