HAOS ZA CRNIM STOLOM! ALEKS DIGLA FRKU, A ONDA SE OBRATILA DEJANOVOJ PORODICI: “Sve pada u vodu”

U toku je emisija “Gledanje snimaka”, a voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video klip u kom su zadrugari imali priliku da vide svađu Dejana Dragojevića i Aleks Nikolić iz spavaće sobe, piše Novi.

-Rajski vrt je zaključan zbog Bebice. Nisam ja takav da smislim zadatak za tako kratko vrijeme…Kad je bila ta rasprava, to je bilo u roku od 24 sata. Nije me sramota bilo šta da uradim – rekao je Dejan.

-Prije svega bih se zahvalila Dejanovoj porodici na poklonima i čestitala bih im slavu. Samo idem i pričam o kosi, kao papagaj. Unakazila sam i boju sada (smijeh). Ja sam neko nije razmažen što se tiče takvih stvari, ali sada stvarno imam problem sa tim i stvara mi neraspoloženje, pritiom boli. Kad to spomenem, Dejan mi kaže da treba da razmišljam o tome unaprijed. Ne kapira on, njemu je lako, on je muškarac – rekla je Aleks.

Lepi Mića je dobio riječ.

-Ja razumijem Aleks, ona želi da bude lijepa i uredna, ali isto tako mora da shavti da postoje muškarci koji su kreativni i koji nisu. Kod njih je problem što se iz krajnosti u krajnost drže toga – rekao je Mića.

-Ja sam njoj rekao da se to njoj nije desilo juče. Ona da mi je rekla prije mjesec dana, ja bih smislio neki zadatak – rekao je Dejan.

Stefan Karić je dobio riječ.

-Vidjeli smo da je kreativan sa Dalilom, kad nisu razgovarali, on je napominjao neke stvari indirektno na kreativan način – rekao je Karić.

-Samim tim je taj tajanstveni zadatak pao u vodu, jer je on iznio to javno – rekla je Aleks.

Jovana Tomić Matora je dobila riječ.

-Pošto ja imam iskustva sa tim zadacima. Ja sam pričala sve to, neko je gledao to i sve ono što sam tražila, oni su donijeli. Drvo ti uvijek izađe u susret. Isto tako kad pričaš, čuje se – rekla je Matora.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari