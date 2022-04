NE ŽELE DA GA DIJELE? Rat između dvije drugarice – Dalila i Sandra SUKOBILE su se zbog Anđela Rankovića!

U današnjoj emisiji “Gledanje snimaka” prikazan je razgovor Sandre Rešić i Mine Vrbaški. Pevačica je ponavljala kako ne želi da bude dežurni krivac te se povlači iz odnosa sa Anđelom Rankovićem.Ovo je bilo juče posle svađe koju sam imala sa Dalilom, koja će biti poslednja. Juče sam mogla glavu da joj otkinem. Zna da je sve kako sam ispričala, da smo bile bliže ona i ja nego Dejan i ja kad je krenulo ono sa Dejanom. Juče je samo prešla preko tog momenta. Uvek preskoči deo koji ne ide u njenu korist – istakla je Sandra.

– Treba da bude svesna da je izgovorila ono što sam ja juče objasnila, da se prvo družila sa mnom. Došlo je do sukoba mišljenja, gde sam se ja osetila kao da sam neki treći član koji se meša u odnos gde postoje iskrene emocije i sa jedne i sa druge strane. Ishitreno sam reagovala, ali sam se povukla posle razgovarala sa Anđelom, koji mi je objasnio neke stvari. Objasnio mi je da ne treba tako da reagujem, da on nju gleda kao prijatelja, da se ništa neće desiti između njih i da ne treba da se povlačim. Sandra je neko ko sam ja uvek volela, gotivila i cenila ovde, nervira me kada uđemo u sukob ovde. Ona je žena koju sam uvek izdvajala iz mase ovde. Ne sviđa mi se kad kaže za mene kad je počelo k*rvanje… To mi daje do znanja da ima negativno mišljenje – dodala je Dalila.- Ivana, Sandra je Dalili poklonila privezak koji sam joj ja kupila, toliko su bile bliske. Ja sam joj rekla da se ne opterećuje time da je dežurni krivac, nije ona kriva što neko donosi odluke. Nije kriva ni za Taru i Ša. Moje mišljenje je da su njih dve juče pokazale neku vrstu ljubomore. I treba sad da spuste loptu, ne treba da se raspravljaju kao neke čavke. U principu, kad se složi sve, Sandra upakuje, a Dalila kaže kako misli – istakla je Matora,piše srbijadanas.

– Okej, sve je bilo, prošlo, šta je poenta vaše priče? Poenta je da se peru jedna od druge jer se dešava Anđelo! – rekao je Đedović.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari