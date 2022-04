DALILI SE SVIĐA ANĐELO, DALEKO JOJ LIJEPA KUĆA! Car neće da čuje za BIVŠU, Dragojevićki će pasti roletna kad sazna za OVO!

Filip Car je na poziv Drveta mudrosti stigao u Rajski vrt gdje je otvoreno progovorio o odnosu sa Dalilom Dragojević nakon raskida. On je iskreno progovorio i o njenom odnosu sa Anđelom Ranković koji je i više nego prisan posljednjih dana.

– Kako si, Care? – pitalo je Drvo.

– Dobro sam nema ništa novo – rekao je on.

– Ja sam primijetio neku novu situaciju između Dalile i Anđela – reklo je Drvo.

– Rekao sam da bi se ona kao i ja prepustili u neke druge odnose, to je ona, nije to ništa čudno. Bolje da je tako nego da stvara neke probleme, samo Bože daj zdravlja. Samo da ne bude neko tjeranje inata, neka ide ona nekim svojim poslom, meni samo bitno da se ne ogriješim. Posljednji put me je strašno uvrijedila, to gledam da izbjegnem. Daleko joj kuća bila. Sve ovo što ona priča, ja mogu da preookrenem za sekund. Ti Drvo znaš šta ona priča sa strane, ja nisam ni iznenađen. Uvidio sam mnoge stvari prije kraja veze, ona mene ne može da iznervira. Ja tu više ne vidim nikakav prostor, zato sam je i ostavio – pričao je Car.

– Ja sam nju stvarno volio, ali sam osjetim da umije da bude loša. Ja sam je volio, ali ne vrijedi, kada vidiš da je loše, bježi. Ja sam sada stabilniji nego što sam bio. Donja glava da me navede sada na nešto, ne pada mi na pamet… Neka ide svojim putem, neka bude sa Anđelom i to je to. Raskid je dobro donio i meni i njoj, momak joj se sviđa, druži se, ja se više družim. Sada sam tek svjestan svega – pričao je Car.

– Da li ima još nešto zanimljivo u kući što bi želio da mi ispričaš – pitalo ga je Drvo.

– Pa, nemam, mislim da je ovdje džungla, što se tiče Miljane i Bebice nisam dobar sa njima, nisam mogao da pređem preko nekih stvari. Ona je prva opsovala moju porodicu. Ovaj njen… Zola šta da radi, on je sa njom prošao sve i svašta, on se odvoji, ona mu ukrade stvari, svašta nešto. Kaže bolesna, neka ide da se liječi. Bebica neće da vidi djecu, zlostavljao ženu, ne priča sa ocem. Ne znam, takvu vrstu homosapiensa nisam nigdje vidio. Mensur isto, kaže jak, ma daj pokaži na djelu, stjeraj tu malu u sto pi*di materini… – pričao je Filip Car, piše Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari