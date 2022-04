CAR PRIZNAO DA JE LJUBOMORAN ZBOG DALILE I ANĐELA! Filip priznao: Srce me je vodio njoj, a razum mi kaže da BJEŽIM!

– Vidi se da voliš Dalilu i da goriš od bijesa kada je sa Anđelom? – upitao je Milan.

– Smiješno mi je, ne znam šta bih rekao – rekao je Car.

– Bio je momenat, Filip je rekao: Samo malo, samo malo a Dalila se smijala. Vidjelo se, što je normalno da se pogledaju. Kada je ona krenula da se smije, pogledao si je – izdala je Mina Vrbaški.

– Primijećujem sve u kući što se dešava. Kada se dešavaju te neke stavri, ja za ruletom, dva – tri puta sam je vidio. Totalno ne bitno, neću da se dovedem u neku situaciju. Samo sam pokazao bijes i gnjev za sve. Sada će da ispadane da sam ljubomoran. Nisam još totalno emotivno čist. Sada nešto da se opterećujem, ne. Ja sam spreman na sve sa Dalilom, ona to mora da zna. Takođe, i sa moje strane treba da bude ona spremna. Više sam gledao u neke sruge stvri. Više sam pričao o Ani. Filip Car se ne bi Anđelu obratio da ima neki problem. Cara boli uho. Meni su neke stvari promakle dok smo bili u vezi, sada neću da pratim – rekao je Car.

– Ja sam sinoć vidjela da je gledao u Dalilu. Tačno sam dobila sliku njegove face kako je to izgledalo. Meni ispada da sve radi iz inata, i ona njemu i on njoj. Ja sam danas vidjela da njemu nije bilo dobro danas na radiju – rekla je Irma.

– U par situacija sam pričao sa njim i mene je zanimalo sve to. On mi je rekao da nije ravnodušan i svijestan da mu ne donosi dobro taj ondos, ni njemu ni njoj. Želi čovjek da krene novim putem, ne pominjemo je uopšte – dodao je Zola.

– Nekako sam počeo da dolazim sebi. Vjerovatno je neprijatno ljudima ali ja nemam potrebu da pričam o njoj – rekao je Car.

– Neko ko njih gura, ne mogu emocije preko noći da nestanu. Ovi ljudi ne mogu da sastave dva dana normalno. Možda oni budu zajendo napolju – rekao je Miki.

– Da li ste svjesni da od svih parova, vi ste ispali najneiskreniji. Ispada da ste koristili jedno drugo, služite se najodvratnijim uvredama, a djelovali ste najozbiljnije. Šta se desilo? – glasilo je pitanje.

– Iskreno Milane, složila bih se sa komentarom gledaoca. Možda sam ja bila neiskrena i možda je sve ispalo kako je trebalo. Ne bih uopšte davala na zanačaju ovoj temi, trudim se da eskiviram sve što me povezuje sa njim. Apsolutno me ne intresuje, sve se vidjelo. Neću se vraćati opet i na osnovu ove posljednje situacije da tumačim, nema potrebe – rekla je Dalila.

– Složio bih se sa gledaocem. Ja smatram da sam bio iskren, ja to ne mogu da sakrijem. Ja sam stvarno zaljubljen, vezao se jesam. Kad sam možda i varao i ostavljao, radio sam iz toga, jer nekako moram da pobjegnem, a to je kardinalno. Mislim da nepotrebno to što su se izdogađale te uvrede, a možda je i dobro, samo da se izbaci…Srce me vodilo njoj, a razum mi je govorio da bježim od nje, kao od đavola – rekao je Car.

– Slušam toliko neistina o sebi i laži, tako da ono. Ja neću nikome da manipulišem, reći ću samo da sam ja ovde živjela sedam mjeseci i da ću još ova dva. Neću ustajati i govoriti ja sam ostavila tebe, varao si me, ja sam uradila to i to, ne. Nemam potrebu više da se vraćam na to! Slušam ljude koji sebe kanale iz dana u dan. Kanale se samim tim što pokušavaju da se opravdaju kroz tuđe postupke. Ne kajem se zbog ulaska u vezu sa Filipom, naučila sam dosta. Bilo je lijepo dok je trajalo, a poslije se pretvorilo u katastrofu – rekla je Dalila.

– Ona mene optužuje da sam izmanipulisao gledaocima, ne! Imam potrebu da što se tiče mojih postupaka, da ih sam za sebe opravdam. Da, vikao sam, pravio sam haos, ali sam mnoge situacije predvideo – dodao je Car.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari