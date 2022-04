DALILA NE VADI DEJANA IZ USTA! ON JE PSIHOPATA: Dragojevićka napravila RUSVAJ u rijalitiju, a ovo je RAZLOG

Upala je u spavaću sobu i napravila haos kad je počela da urla na zadrugare.

– Ko je uzeo tuš iz kupatila neka ga vrati odmah! Ne zanima mi što spavate. Vratite tuš, p*čka vam materina bezobrazna. Mangupi, odnijeli tuš i ne vraćaju ga! – urlala je Dalila.

– Ja ću da upadnem u kupatilo i da iščupam tuš iz zida! Iščupaš i nema kupanja! A crijevo je ostalo jer ga je Dejan iščupao kad se posvađao – nastavila je Dragojevićka.

Ona je svog bivšeg nazvala psihopatom, iako je nije sigurna da je ovog puta on kriv za to.

– On je iščupao kad je htio da ima s*ks, a Deniz htjela da upadne. To nisu normalni ljudi, nego psihopate, to nije radio prije – nastavila je ona, piše Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari