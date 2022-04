“USTAO JE I REKAO DA VOLI UDATU ŽENU!” – Nastao haos za CRNIM STOLOM – svi zadrugari skočili na noge zbog OVOGA

– Kada je bio klip iz pušionice, ona ima svoju masku – rekla je Sandra.

– Ona je nas prevarila suzama za Dejana isto, a sada plače kako nije uz svoju ljubav za Uskrs – dobacio je Car.

– Ja sam i tada komentarisala da je njeno vraćanje Dejanu bilo inat. Ona je stalno pričala da ne zna što je to uradila. To je njeno pravo ponašanje, neće ona da kaže da je to njena krivica – govorila je Sandra.

– Ona se ku*či da je bahata i bezobrazna, a da hoće da bude žrtva ne bi to radila. Ona laže kao pas – rekla je Sandra.

– Ajde ljudi pustite video kada je on plakao za ruletom kao zbog Karića i Janjuša po se vadio na pijanstvo.

Ja sam plakala jer nije uspjelo to nešto, a njega stiže karma – rekla je Dalila.

– Lažu oboje, on nije ravnodušan a to nalažiš opravdanje – dodala je Sandra.

– Ja sam dokazala da sam ga voljela, a on mene nikada nije volio. Daj mi pet razloga da me voli. – rekla je Dalila.

– Ustao je ovdje i rekao da voli udatu ženu. On je dokazao da te voli. On je kanalio sve djevojke sa kojima je bio sem Dalile, on ima katastrofalne greške, ako prestanu da tjeraju inat mogu da budu zajedno – odgovorila je Sandra.

– Ja neću ostati sama, desit će se valjda neka nova ljubav, a on me je kanalio da ispadnem i napolju loša. On mene kanali i pljuje ovdje – rekla je Dalila.

– Ja sam razočaran u sebe, ne u nju – govorio je Car, piše Srbija danas.

