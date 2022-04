“DA LI SI IKAD VOLIO DALILU?” – MUK U ZADRUZI – Filip Car na STUBU SRAMA: Danas mu je TEŽAK DAN

U toku je nastavak emisije “Pitanja gledalaca”, a voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Filipa Cara, piše Srbija danas.

– Da li si uopšte volio Dalilu? – glasilo je pitanje.

– Ne zanima me, nisam vidio sestru dvije godine, danas joj je rođendan, najiskrenije mi nije ni u malom mozgu. Više nemam potrebu ni da je uvrijedim. Više ne može da me isprovocira – odgovorio je Car.

– U njihovoj raspravi se vidi da tu ima emocijam, gori tu vatra. Oni su se poslije žučnih rasprava mirili, Car mi je rekao prije 10 dana da je tek sada voli… Oni su ozbiljne riječi rekli jedno drugom, i prelazili preko toga – rekao je Lepi MIća.

– Ja stojim pri svom stavu da me nikada nije volio, to je dokazao iz odnosa u odnos kad je uskakao u druge kreveta. Mi smo jutros ušli u raspravu jer je Matori rekao da joj ja nisam prijatelj. On želi da okrene ljude koji me vole protiv mene. Priča ljudima da sam ja loša i zla. Što se tiče kreveta, on je stao pored i prozvao me, ja sam mu rekla da li hoće da me poljubi, on kao:”Ne, ne”. Ja znam kako je to bilo, a to što drugi pričaju druge teorije to je njihovo, sve mi je postalo prejadno. Ovo što priča sada da sam mu se zgadila, ja to vjerujem, vjerujem da me nikada nije gledao posebnim očima… Ja se više neću miriti sa njim, drugi put sam mu prešla preko nekih stvari, ali više ne. On je moj najveći neprijatelj. To nikad nije bila ljubav – pričala je Dalila.

– Ona mene žacne i ja se iznerviram. Ja sam pričao sa Đedovićem o njoj, živjeli smo 7 mjeseci ovdje, ja ću da komentarišem jer se osjećam prozvano. Danas mi je težak dan jer mi je sestri rođendan. Ja kada upalim mod rasprave ja mogu to da radim tri sata – pričao je Car.

– Ja mislim da ništa nije riješeno ovdje, pustit ću da to tako prođe i ja mislim da ne bi ulazili u raspravu da nema emocija – rekao je Anđelo.

– Ne, ovo nije ljubav, niko u to ne može da me ubijedi, ja se ne slažem sa tvojim mišljenjem – ubacila se Dalila.

– On je tebi svašta uradio, ulazi u odnos bez emocija, on je takav – završio je Anđelo.

– On je prije deset dana rekao da ima emocije prema tebi. Ti si njega pustila da vodi vezu, ti si sama rekla da si se klela na vezu – ubacio se Lepi Mića.

– Ja sam rekla da do rasprave mora da dođe, ali samo da ne dođe do ružnih riječi – rekla je Dalila.

– Kada mi Car odlučio da ne govori ništa sedam dana, onda ne bi ni ona – rekao je Anđelo.

– Ja se sjećam da je ona rekla da sam ja budala jer sam rekal da će se pomiriti i pomirili se sutra dan, ona kaže oprostila mu dva puta, ne nego sto dva puta. Neko poslije Maje i Sanje moe da jerujem da ćete da se pomirite, ali ja mislim da vi i dalje osjećate nešto jedno prema drugom – rekla je Sandra Rešić.

– On priča da je ravnodušan, a ne ja – rekla je Dalila.

– Mi kao Dalilini prijatelji smo stajali ovdje sa njom kada joj je bilo najteže, ali mi smo izgubili kredibilitet jer je sto puta prešla preko svoje riječi. Mi kada smo rekli da nije ljubav, nego ona je negirala, lagali su sami sebe – ubacila se Matora.

