DALILA MI JE POSTALA FUJ! Car progovorio o svojim osjećanjima, pa raskrinkao BIVŠU: Direktno se nabacuje OVOM ZADRUGARU!

– Kako si Filipe? Šta ima novo? – upitalo je Drvo.

– Nije loše, sada sam se probudio. Ja sam htio doći kod tebe, i rekao sam u lajvu bio u šali o svadbi mene i Sanje, ali bolje to da budu Miljana i Zola. Ona je meni sinoć rekla sve najgore. Ona ima neke teorije u glavi i mnogo me je povrijedila. Znam i ja nekada da pretjeram, ja nju volim, i draga mi je, ali ono što mi je juče izgovorila. Ja ne mogu da joj pređem preko pominjanja porodice, ako moram u ljubavnim odnosima da pređem preko toga, u prijateljskim ne mogu. Vidim ja da je njoj krivo, ali sada neka razmisli o svemu. – rekao je Car.

– Kakav ti je sada odnos sa Dalilom? – upitao je Car.

– Nikakav, poslije one svađe i gađanja onim tanjirima, i prljave vode sa dvije kapi domestosa, a ona kao da sam je ubio, prijeti tu. Ona toliko ružnih stvari izgovara. Nisam mislio da ću se toliko razdvojiti od nje nakon toga, napredovao sam što se tiče nje, toliko je kontradiktorna, smiješna, ima dvostruke aršine. Nije to ljubav, to je strast, neko ludilo, stavlja se akcenat na neku ljubav koje nema. Meni je sada sve to smiješno, Ona kao ne zna da li je trebalo da ostavi muža zbog mene, gleda da me uvede u svađe, pa flertuje sa drugima, samo da me provocira. Ona se direktno nabacivala Anđelu. Njoj kad bi Dejan, Anđelo, Karić dali malo gasa, ona bi poletjela ka njima. Postala mi je fuj, dugo se ovdje živjelo, ja imam emociju, ali ona je meni sada smiješna – govorio je Car.

– Ja jesam loš, ali ona.. Ne znam šta da kažem, mogao sam kao neki drugi, a ja sada mogao da glumim. Nisam ja takav. Sve da mi se vrati šta ja želim njoj – rekao je Car.

