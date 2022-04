U PRODUKCIJU STIGLA PORUKA OD HUSE: Dalili još uvijek nisu javili, KAD OVO ČUJE..

Dušica Jakovljević ugostila je bivšu zadrugarku pete sezone Anu Spasojević u emisiji “Zadruga Specijal”, te je ona otkrila da se čula sa Husom, Dalilinim ocem koji joj je rekao da prenese Dalili poruku!

– Čuli smo se kad sam izašla ali i malo prije. Rekao mi je ako uspijem da joj kažem da se što prije skloni od ove ‘budaletine’ i da pozdravim nju i Dejana. Očigledno je da on podržava samo njih dvoje… Mislim da on vjeruje da Dalila i Dejan mogu da nastave zajedno, kao da je ovo neki san loš koji će se završiti… – navela je Ana.

Da li misliš da je to moguće? – pitala je Dušica.

– Ja vidim da je ona zaljubljena u njega zaista. On je bio loš prema njoj, ja sam imala slično iskustvo, to nasilje i odvratno ponašanje… Ne znam zašto to radi, jer je jasno da se iskreno zaljubio. ali to je on i njegov odbrambeni mehanizam. Užas je to što radi… Ja znam Dalilu šest godina, mnogo prije svega ovoga, ja sam bila i kod njih u stanu, stvarno su se voljeli, ne znam šta se to desilo na kraju… Mnogi vjeruju da će ona Dalila i Dejan završiti zajedno, ali vjerujem da to nije moguće. Znate koliko sam podržavala Dejana i spavala sa njim i bila uz njega na početku… Ovo njegovo ponašanje i prema meni i prema Sandri mi nije jasno… Meni nije normalno da to bude ‘igra’, ipak ona spava sa drugim momkom i ‘pravi dijete’ sa njim, nema šanse da to ikako bude realno… – govorila je Spasojevićeva, piše Novi.

Facebook komentari