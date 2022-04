UPROPASTILA JE DEJANA: Filip Car urnisao Dalilu – “Nalazi vjerenike, muževe i momke, cijeli život joj je rijaliti”

U toku je radio-emisija “Sprrrdnja”, koju vodi i uređuje Stefan Karić. Filip Car nastavio je da priča o Dalili Dragojević, a onda je otkrio šta mu je ona govorila o Dejanu Dragojeviću.

– Ona ne voli nikoga. Ona gradi sebe kroz rijaliti, to je njena na karijera i njen život. Nalazi vjerenike, muževe i momke, cijeli život joj je rijaliti. Ona se sa Dejanom nije pomirila bezveze, nego da ga spusti. Njoj je navjeći udarac ignorisanje, nju to boli. Ovo što joj radi Dejan, drugi odnos i izbjegavanje priče sa njom joj je bazuka. Ovo što ću ja početi da radim, ignorisanje, izbjegavat ću je i za stolom. Ona je meni pričala da Dejan ne može bez nje i da ne može da se vrati mami u sobicu. Ona kaže da je Dejan prosperirao bez nje. Gdje? Bez prijatelja, porodice, postao asocijalan – pričao je Filip.

– Je l’ ti krivo što je ostala sama, samo sa Matorom? – pitao je Karić.

– Krivo mi je bilo ko da ostane sam zbog mene. Razumijem Anđelu, ako vidiš da je neko u stnaju da radi meni, kako može da bude iskren prijatelj? Ne može da bude prijatelj sa tim kodeksima. Ona nije prešla preko toga jer je dobra osoba, nego stvara da ima ljude oko sebe u rijalitiju. Ubacuje me u situacije Dejan i Aleksandra, laže i stavlja me u neprijatne situacije. 110% sam donio odluku. Ona da je najgora ili najbolja, možda se malo uzdigla, ali ja bih ostao sa njom ovdje i napolju. Svašta sam doživio sa ženama, ali ovo je jedna od lošijih žena. Žao mi je kad vidim kome sam se vratio i uzalud trošio vrijeme. Ona mene baca na totalno dno. Bio sam bolji nego ikada, a taj neko radi suprotno – nastavio je on, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

