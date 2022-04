“DESILO SE I KRAJ!” – Dalila NE MOŽE DA VJERUJE da nije sa Filipom: “EMOCIJE ne mogu da se ugase PREKO NOĆI!”

U toku je radio-emisija “Sprrrdnja”, koju vodi i uređuje Stefan Karić.

Naredni gost bila je Dalila Dragojević.

– U ovoj nedjelji ostala si bez dečka i bez nekih prijatelja. Kako si? – pitao je Stefan.

– Kad bih rekla da sam skoroz loše nisam, kad bih rekla da sam najbolje nisam. Srednje žalosno sam. Izdešavale su se neke stvari i više ništa nema poente. Ne vidim da ima potrebe da se vraćam u taj odnos. On je rekao da neće da učestvuje sa mnom na “Zadrugoviziji”. Desilo se i kraj. Emocije ne mogu da nestanu preko noći, kod nekih ljudi mogu. Ne bih da pretjerujem, da ne bi dolazilo do nekih okršaja. Ja stojim iza toga da su stvari sa njegove strane neiskrene – pričala je Dalila.

– Daješ validnost Dejanovim riječima da ćeš ti biti samo njegov trofej. Da li ti odzvanjaju neke riječi koje ti je govorio? – pitao je Karić.

– Nisam se toga sjetila. Više razmišljam šta mi je Filip govorio. Kad sam čula da je poručio pjesmu nekoj djevoci i kad je rekao da nije imao pravu ljubav u ovoj kući. Sjetim se na početku i kad je bilo sve sa njegovom prvom vezom. Otišla sam i ja u drugi odnos, nisam bila sjajna. Sve kad se spoji nije bilo dobro i ne može da bude dobro, nema persektivu. Ne vidim više razlog da pričam o tome, dala sam sve od sebe. Prelazila sam, ni muška, pogotovo ženska osoba ne bi to dozvolila sebi. Ja sam rekla da imam otpor prema njemu i da mi je neko drugi to radio, mogu da zamislim kakva bi bila moja reakcija. Ja ni juče nisam imala poriv da mu naštetim. Ne znam šta da kažem nekom ko me toliko isponižava. Sa njegove strane nema želje za borbom, a ja sumnjam i da je bila. Neka ide svako svojim putem, ružno je što dolazi do uvreda sa njegove strane – dodala je ona, prenosi Srbija Danas.

