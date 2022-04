“KO ĆE ISPASTI VEĆA ŽRTVA I UZETI PARE! O Dalili i Dejanu znam MONSTRUOZNE STVARI!” Isplivale INFORMACIJE

Marko Đedović je bio sledeći gost kod Darka Tanasijevića u Šiša baru, te je prokomentarisao sve odnose redom u kući.

– Kakvo je stanje u Beloj kući? – pitao je Darko.Svašta se dešava, ali ništa dobro. Pričao sam malo pre sa Anđelom Đuričić i u mnogo toga se slažemo. Dalila je preterala u svemu, čak je i Matora to rekla. Svi smo mi dobri sa njom, ali ne možemo više. Mene je taj haos probudio jutros, nemaju nikakvog obzira za druge ljude. Nama je to postalo normalno iako je u biti potpuno nenormalno. Nedostatak osećaja da nedeljom kada mogu da odmaram, ja slušam ciku i dreku. Praviti haos zbog frizera koji je inače i došao. Boli me više du*e i za nju i za sve koji pokušavaju da mi se*u po životu. Ma jedi go*na. Neću da biram reči, nemam više snage. Nek jedu go*na svi, pa i oni koji te debile podržavaju. Njen problem je sopstveno i lično nezadovoljstvo, to je praziluk rijaliti iz podruma i donjeg ‘Šupka’. 24 sata samo pričaju o rijalitiju, izmišljaju tripove i teorije zavere kako bi napravili nešto. Da li neko misli da taj praziluk rijaliti iz Šupka može da priđe ovde. Osećam se kao zarobljenik, debila i primitivaca, kao u paralelnom univerzumu a ne na televiziji Pink. Kao da gledam Treće oko, više verujem Milanu Tarotu nego njima. Vrlo mi realno deluje u odnosu na ovo. Filip Car jeste žrtva i to je jasno. On je njoj ponudio da uradi bilo šta samo da prestane taj pritisak. Njemu je pritiska kad jede, kada ne jede, kada ne dođe frizer, kada dune vetar. Ovo nije trojika, sada sam dosta opasniji nego što sam bio. Mnogo toga znam, ali nije još vreme, polako – govorio je Marko.Ko se tu takmiči? Dalila i Car? – pitao je Tanasijević.

– Ma Car nema veze sa tim, mučenik ne zna gde bije. Dalila i Dejan se takmiče. Neka gledaoci posmatraju, sad ide sezona raskida, pa će malo da plaču i da kukaju, pa će tata Mića da pogura priču. Možda on ima neka osećanja prema Aleks, ali nije ona njegova adresa. Bio sam tu kad su se Dalila i Car svađali, kada je kao on nju polio onom hemijom, Dejan je pozeleneo! – naveo je Marko.Da li Mića namerno sada podržava sve ovo? – pitao je Darko.

– Iskreno ne znam, on je neko ko ima želju da se druži sa ljudima koji su mlađi pola veka od njega, meni to nije normalno. On previše ima prijatelja a zapravo nikom nije prijatelj. Mića mislim da samo ima strah da ne pobedi Mensur pa forsira Dejana, jer je on u njegovoj glavi je on preživeo traumu. Ma izvini molim te, cela Srbija u problemu, svi muškarci, većina jer im se žene ka*aju ko kobile sa kumovima i oni sa kumama! – odgovorio je Đedović. Misliš li da će se pomiriti posle svih ovih uvreda? – pitao je Darko.

– On nju vređa i to je jako ružno. Ali nema lošu nameru i u mnogim situacijama je u pravu. Ovde su pristuni strahovi a ne ljubav. Izgubili su se u igri i sada je samo poenta ko će ispasti veća žrtva i uzeti pare. Kako možeš posle svih optužbi da veruješ da te neko voli, a kako i ti možeš da voliš nekoga ko je takav? Kada čujem ovu foru ‘koristi me za se*s’, te gluposti trećerazrednih idiotkinja, ja ne mogu… Užasno! Filip nikada nije bio bolji, veruj mi! Evo, da ne bude da ja lupetam, to je rekla i Anđela, čak i Fran se pita “koji mu je ku*ac”… On nikada ni prema kome nije bio bolji! Da, ona želi da je vređa, želi da ima takav odnos! – pričao je Marko.

– Kod nje ne smeš da hvališ nikoga, ona samo sa mnom funkcioniše jer zna da ako joj se nakačim na vrat, gazio bih je do sudnjega dana. U nekim situacijama joj poverujem, pa se mislim ‘jadna’. Ma ovde smo mi jadni! Čuli ste Anđeli sinoć, zašto devojka ne voli cveće, da li ste čuli? Ma koga da žalim, koga? Ovde nema ni vaspitanja ni normalnosti – nastavio je.

– Da li si ikada sreo ovakve prirode ljudi sreo, tokom svog posla i života? – nastavio je Darko.

– Nisam iskreno. Kada sam ranije radio, kada sam trebao da zovem nekoga iz rijalitija, ja dobijem nervni slom. A ti isti su pet puta bolji od ovih ovde. Nikada u svom životu nisam upoznao ovakve ljude. Nikad gore ljude nisam video! Seljačku politiku ne mogu, pa ne znam da je šta! – odgovorio je Marko.Kakav je tvoj utisak o Anđeli Đuričić, kakva je to devojka? – pitao je voditelj,piše Srbijadanas

– Imam jako lepo išljenje o njoj. Stabilna je, rečita, nije je strah da kaže svoje mišljenje i stav. Rekla mi je da će se na Pretresu ograditi od svega i da je sramota zbog njene okoline, nije tako rasla. Kada je ona pričala sinoć, mene je sve počelo da probada, napunile su mi se oči suzama, a ja nisam u tom fazonu. Kada mi je baš retko bilo loiše ona je šetala sa mnom. Znao sam ja to malo ranije i jako mi je bilo teško. Zamisli, to je bilo kada je imala oko 18 godina, kada je brinula o svojim roditeljima… Palo mi je napamet juče, kada se bude udavala, kada bude bacala bidermajer, na šta će je to cveće podsećati u tom trenutku? Da li će to biti najsrećniji dan ili ne? Užasno. Toliko je pribrana i prizemna, čvrsto stoji na zemlji… Ona je neko ko bi mogao po nekim kriterijumima, mogao da mi bude prijatelj. Nisam mogao ni da shvatim to što joj je neko ponudio lažnu vezu… Ovde se svi međusobno napadaju… Osuli su paljubu po takvoj devojci, koja je sedam meseci živela u lažnoj nadi… – govorio je.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari