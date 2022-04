DOGOVOR SA PRODUKCIJOM – POBJEGLA IZ ZADRUGE ZBOG KĆERKE! Isplivalo gdje je bila CIJELU NOĆ i sa KIM

Viktorija Mitrović je prije dva dana zajedno sa Dalilom Dragojević pobjegla iz Zadruge, piše Srbija danas.

Međutim, Dalila se ubrzo vratila, a Viktorija tek sinoć, a sada je u razgovoru sa zadrugarima otkrila da je imala problem sa djetetom, te da je bila sa njom.

Kako je Viktorija rekla, dogovor sa produkcijom je bio da kaže da je bila sa kćerkom u apartmanu i da je bila kod psihologa, kada su je zadrugari kritikovali da ne priča gdje je bila.

– Da li ste vi čitali ugovor? U ugovoru piše da se tajnosti o produkciji kažnjavaju sa milion dinara, to je 10.000 evra. – rekao je Filip Car.

– Došla sam u osam sati. Bila kod psihijatra i bila u apartmanu spavala. Rečeno mi je da ako me pitaju da kažem, imala sam problem sa djetetom i to je to – rekla je Mitrovićka.

– Imala sam problem zbog djeteta i zato sam izašla, šta je problem tu? – nastavila je ona.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

