“NEĆU S TOM PRO.TITUTKOM” – Skandal pred Milanov rođendan: Otkrit ću sve! U jeku afere pro.titucija najavio haos

Voditelj Milan Milošević proslavio je nedavno 45. rođendan u jednom klubu. Milan je na svom slavlju, kako je i sam potvrdio, okupio pola estrade. Veliki broj pjevača, rijaliti zvjiezda i ljudi iz javnog života uveličali su njegovo slavlje. Ipak, okupiti tako veliki broj različitih zvijezda je predstavilo problem za voditelja, jer kako je i sam rekao, veliki problem mu je predstavljao spisak gostiju.

– Spisak gostiju sam pravio četri dana. Jer tu ne priča niko ni sa kim – rekao je Milan za Republiku.rs, a na insistiranje novinara naveo je i kakvi su bili komentari javnih ličnosti prilikom rasporeda sjedenja.

– Nemoj me sa ovom kur*om, nemoj me sa ovim… Gosti su se sami nudili. Moj rođendan je događaj godine, šta da vam kažem – rekao je Milan, a ono što je simptomatično jeste to da je u jeku afera elitna pro.titucija, te su navodno neke javne ličnosti uhapšenem kako zbog bavljenja pro.titucijom, tako i zbog organizovanja iste.

Milan Milošević je uvijek bio bez dlake na jeziku, ali je novinarima uskratio tada informaciju ko s kim ne priča, ali je ujedno i obećao da će sve ispričati kad mu prođe rođendan.

