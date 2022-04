CAR LJUBOMORAN NA DALILINOG NOVOG MUŠKARCA – spreman je SVE da URADI kako bi ih RASTAVIO

Marko Đedović je u svakoj čorbi mirođija, tako je bilo i ovog puta kada se našao sa Dalilom Dragojević sa kojom je popričao nakon emisije “Gledanje snimaka”. Glavna tema njihovog razgovora bila je njena situacija sa Filipom Carem. Njih dvoje su zaključili da Car želi da ih razdvoji, a sve zbog toga što je Đedović jednom pohvalio Dalilu, a Filipa iskritikovao.On se plaši. Dobio je mali pritisak za svoje ponašanje, i us*o se od pritiska. On ne može da podnese pritisak. Sad bi da nas dvoje prekinemo druženje, da ne branim tebe. On bi da branim njega ili čak Dejana, samo ne tebe – rekao je Đedović.On priča da si me ukalanio – dodala je Dalila.

– Nisam ja, nego on – dodao je Đedović.

– I on ga opet pominje (Dejana), opet se solidarišu, kao da im odgovara – nastavila je Dragojevićka. Plaši se pritiska, seti se kako je bilo prošli put kad je osetio, nije sa mnom pričao tri dana – nastavio je Marko. Činjenica je da sa njim ne može da se razgovara – govorila je Dalila.

– Ja mogu da idem 24 časa i da mu pričam: “Monstrume”, ali on gleda kako mu odgovara… – pričao je Marko.

